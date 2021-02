Microsoft ha eliminado la carpeta Objetos 3D de Windows 10 en la última versión de prueba del sistema operativo. No es una simple anécdota, ya que viene a confirmar el fiasco de la Realidad Mixta (VR y AR) en el mercado de consumo.

La apuesta de Microsoft por estas tecnologías fue muy ambiciosa. Comenzó bastante antes del lanzamiento de Windows 10 con un primer acercamiento a modo del periférico Kinect para la Xbox One. De ahí llegó HoloLens y un par de años más tarde se anunció una plataforma de realidad mixta completa con Windows Mixed Reality y hardware para ella con cascos de realidad virtual que comercializaron todos sus grandes socios, HP, Acer, Lenovo, ASUS y Dell.

Nada de lo anterior ha funcionado en el mercado de consumo. La obligatoriedad de adquirir Kinect con la Xbox One supuso reducir por millones la venta de la consola y perder rotundamente la batalla frente a Sony. Los cascos VR para Windows Mixed Reality tampoco despegaron ni siquiera con un precio de referencia tan comedido como los 299 dólares y ahora mismo la plataforma está más muerta que viva. En cuanto a los HoloLens, lo más avanzado e interesante de Microsoft en estas tecnologías, el enfoque es ya total y exclusivo al mercado empresarial.

Objetos 3D de Windows 10

Para apoyar el uso de estas tecnologías, Microsoft publicó en Windows 10 versión 1703 una nueva aplicación llamada ‘Visor 3D’ que permitía ver y manipular modelos 3D, al tiempo que introdujo una aplicación de dibujo Paint 3D para reemplazar al mítico Paint.

Además, creó una carpeta Objetos 3D en Windows 10. Recibió un icono único y se designó como una de las carpetas especiales que por defecto muestra el explorador de archivos, junto a las habituales de documentos, imágenes, descargas o escritorio. Muy pocos usuarios la usan y de hecho, las búsquedas más populares giran en torno a su eliminación. Microsoft lo ha hecho por nosotros en la última versión de prueba del sistema.

«La carpeta de objetos 3D de Windows 10 ya no se mostrará como una carpeta especial en el Explorador de archivos después de actualizar a esta compilación. Si necesitas acceder a esta carpeta, puede hacerlo escribiendo %UserProfile% en el Explorador de archivos o mediante la opción del panel de navegación Mostrar todas las carpetas», explicó Microsoft en las notas de la versión de Windows 10 Insider build 21322.

No es un cambio importante per se más allá que nos libere de una carpeta inútil, pero confirma lo que hablábamos al principio. Y no solo referido a Microsoft. La Realidad Mixta, Virtual/Aumentada es el mayor fiasco de la industria tecnológica en la última década. Google dio carpetazo a sus gafas AR en el mercado de consumo y eliminó su plataforma VR para Android, desplazando su desarrollo al campo profesional. Lo mismo podemos decir de Microsoft con sus HoloLens, hoy destinadas exclusivamente al ámbito industrial y empresarial.

¿Qué nos queda? Facebook con Oculus y HTC con la plataforma Vive. Para el futuro, solo Apple y Samsung parecen capaces de impulsar estas tecnologías. Muy, muy poco para lo que la industria esperaba.