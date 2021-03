Tener una consola pasó de ser una rareza a convertirse en algo «mundano». Recuerdo cuando, en la década de los 80, se produjo un gran auge en el consumo de videojuegos, una realidad que estuvo motivada, en nuestro país, por la llegada de la mítica NES de Nintendo, y también por el lanzamiento de la Master System de SEGA.

No tengáis la más mínima duda. El concepto de consola de videojuegos se popularizó gracias a esos dos sistemas de 8 bits, y se consagró con la llegada de Mega Drive y Super Nintendo, los dos sistemas que más ventas registraron en la generación de los 16 bits. Posteriormente, con el lanzamiento de PS1, Sega Saturn y Nintendo 64, el sector de los videojuegos vivió una nueva edad de oro, gracias a la «domesticación» de los gráficos en 3D, un sueño que, hasta entonces, había estado reservado a los salones recreativos.

El resto de la historia se cuenta sola. PS2 disipó cualquier duda sobre el futuro de las videoconsolas, y en los últimos años hemos visto como la industria del videojuego se ha convertido en un titán incontestable, capaz de dejar en evidencia a sectores que, otrora, eran los más importantes del mundo del entretenimiento: el cine y la música. La historia de los videojuegos es muy rica, y en este artículo hicimos un completo repaso de sus momentos más importantes.

Mi consola favorita es también la que más me sorprendió

Ha llovido mucho desde que eché mi primera partida en una máquina arcade con apenas unos añitos, pero me acuerdo perfectamente. Fue en un bar, mi padre me sentó en un taburete para que llegase a los mandos, y metió una moneda de 100 pesetas (0,60 euros) para que pudiera jugar varias veces si me mataban.

Mi aventura con los videojuegos empezó con esa primera moneda de 100 pesetas, y continuó con consolas tan míticas como la Atari 2600, la NES y la Master System. Llevo muchos años en este mundillo, y por mis manos han pasado casi todas las consolas que han llegado al mercado. No pude probarlas todas en su momento por lo complicado que resultaba en aquella época, y los precios de infarto que tuvieron algunos sistemas, las excepciones fueron mínimas.

De todos los sistemas que he probado, la consola que más me sorprendió fue Dreamcast, no solo a nivel técnico, ya que marcaba un salto gráfico enorme frente a PS1, Saturn y Nintendo 64, sino también por todas las novedades que introdujo, como el navegador de Internet, el juego en línea y la Visual Memory. Esta es, también, mi consola favorita, como os conté en su momento en este artículo.

Después de Dreamcast no hubo ninguna consola que me sorprendiera de una manera tan marcada, aunque debo decir que la primera Xbox me dejó boquiabierto por la calidad técnica de sus juegos. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido la consola que más os ha sorprendido?