Todavía no se ha producido su lanzamiento oficial, pero gracias a una filtración hemos podido conocer el rendimiento de la RX 6700 XT, una tarjeta gráfica que encaja, por méritos propios, dentro de lo que podemos considerar como gama media-alta, ya que es capaz de superar, en rasterización, a la RTX 3060 Ti, y en algunos casos se impone incluso a la RTX 3070 de NVIDIA.

Antes de entrar a analizar los resultados, quiero recordaros que, al no ser oficiales y al no haber trascendido la fuente exacta que ha proporcionado la información, debemos tomarlos con suma cautela, ya que podrían ser inexactos, o incluso estar manipulados. Con todo, he compartido esta información con vosotros porque los resultados cuadran con los datos de rendimiento de la RX 6700 XT que mostró AMD cuando presentó dicha tarjeta gráfica. Sí, con esto quiero decir que son bastante creíbles. Estas son las especificaciones del equipo utilizado:

Procesador: AMD Ryzen 9 5900X

Placa base: ASRock X570 Taichi

Memoria: 16 GB Corsair Vengeance LPX (2x8GB) DDR4-3200MHz

SSD: Sabrent Rocket Q 4TB NVMe

Monitor: Samsung U28D590D 3840×2160 Display

Controladores: Driver Version 20.50-210215n, NVIDIA Driver 461.40 WHQL

Sistema operativo: Windows 10 64-bits 20H2 (19042.804)

Especificaciones y rendimiento de la RX 6700 XT

Arquitectura RDNA 2. Núcleo gráfico Navi 22 XT en 7 nm.

2.560 shaders a un máximo de 2,24 GHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos.

Bus de 192 bits (ancho de banda de 384 GB/s).

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

Alrededor de 13 TFLOPs de potencia en FP32.

96 MB de caché infinita.

Utiliza dos conectores de alimentación, uno de 8 pines y otro de 6 pines.

Precio: 479 dólares.

Disponibilidad: 18 de marzo.

Como podemos apreciar, esta tarjeta gráfica posiciona bastante por debajo de la Radeon RX 6800 a nivel de especificaciones, pero a pesar de ello su rendimiento ha resultado ser mejor de lo esperado, al menos según las primeras informaciones. Pensábamos que iba a estar más o menos al nivel de una RTX 3060 Ti, pero al final ha resultado que, en algunos casos, logra «intercambiar golpes» con la RTX 3070 de NVIDIA.

En la primera gráfica tenemos el rendimiento de la RX 6700 XT en rasterización. Los resultados son muy interesantes, ya que esta tarjeta gráfica vence de forma bastante clara a la RTX 3060 Ti, y parece que también se impone a la RTX 3070 haciendo una estimación de rendimiento medio.

Sin embargo, cuando entramos a ver los datos obtenidos en trazado de rayos, con resolución 1080p, vemos que el rendimiento de la RX 6700 XT se derrumba, hasta tal punto que queda por debajo, en la mayoría del os casos, de la RTX 3060 Ti. Con todo, la optimización en algunos juegos, como World of Warcraft o DiRT 5, le permite obtener algunas victorias. Mención especial merece el resultado en Fortnite, ya que la RX 6700 XT vence a las dos soluciones de NVIDIA, algo totalmente inesperado. Será interesante ver el rendimiento de la RX 6700 XT en trazado de rayos y resolución 1440p.

Por último, tenemos otra comparativa de rendimiento de la RX 6700 XT, donde se mide frente a las RX 5700 XT y GTX 1070 Ti. No hay duda de que representa un salto generacional muy grande, lo bastante como para justificar una actualización desde cualquiera de esas dos tarjetas gráficas. Todas las pruebas se han realizado con la tecnología SAM (Smart Access Memory) activada.

¿Habrá una buena disponibilidad de la RX 6700 XT?

Pues por desgracia, no, aunque parece que el suministro de este modelo será mejor que el de las RX 6800 y superiores, así que en teoría debería ser posible conseguir alguna unidad a precio razonable si estamos atentos, y si tenemos un poco de suerte.

Os digo esto porque, según varias fuentes, parece que AMD suministrará «miles de unidades» de la RX 6700 XT para toda Europa. En condiciones normales, esto sería suficiente para garantizar un acceso razonable a dicha tarjeta gráfica, pero con la situación de demanda anormal que ha creado el minado de criptodivisas, unido a la especulación y la reventa, ese stock acabará siendo insuficiente.

Si queréis haceros con una, estad atentos. El día 18 de marzo saldrán a la venta, y no creo que el stock vaya a durar mucho, así que si tenéis la oportunidad de reservar una o de comprarla en el momento, no os lo penséis dos veces, ya que puede que os acabéis quedando sin ella.