¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? El cómo Avatar vuelve a ser la película más taquillera de la historia se debe a su reestreno en cines, veintidós años después de su estreno original; el cuándo es ahora mismo, el dónde es en China y el por qué se puede ventilar de un plumazo con otra pregunta: ¿y por qué no? Al fin y al cabo, si la gente está dispuesta a seguir pagando por verla, ¿por qué no aprovecharlo?

Así es como el pelotazo de James Cameron ha recuperado el puesto de honor que hace un par de años le arrebató Vengadores: Endgame, aunque la ventaja que le saca por el momento al colofón superheróico, por más significativa que sea, es de apenas un millón de dólares, según recogen en Deadline. Una ventaja que podría ampliarse, no obstante, a tenor de que Avatar se mantiene en cartelera en los cines del gigante asiático.

Por lo que se cuenta, las estimaciones de recaudación de Avatar superan ya los 2.798 millones de dólares y se espera que rompa la barrera de los 2.800 millones de dólares en breve, dado que los analistas le otorgan margen para arreplegar otros 50 millones de dólares más. Vengadores: Endgame, por su parte, se quedó en los nada despreciables 2.797 millones de dólares.

¿Llegar a los 3.000 millones de dólares? Parece misión imposible y no solo para Avatar, sino para cualquier otra película, viendo que la crisis sanitaria no cesa y el empuje de las plataformas de vídeo bajo demanda, cuyos beneficios no tienen que repartirse con los cines. Sin embargo, tampoco hemos llegado a ese punto y todos esperamos que la situación revierta más pronto que tarde.

Ahora bien, igual que han reestrenado Avatar, pueden hacerlo con Vengadores: Endgame, así que quizás todavía queda margen para la sorpresa. Por otro lado, las secuelas de Avatar están en marcha y, lleguen cuando lleguen, porque los retrasos han sido la tónica dominante desde que se anunciaron, prometen ser auténticos taquillazos.

Sea como fuere, la ‘competición’ entre Avatar y el Universo Cinematográfico de Marvel, más allá del dato que nos ocupa, no tiene damnificados, siendo Disney la propietaria de 20th Century Fox. De hecho, si quieres ver Avatar en algún servicio VOD de suscripción, solo puedes hacerlo en Disney+.