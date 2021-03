Bitwarden Send, nuevo servicio de envío archivos y texto cifrado

Si te interesa algo la seguridad, ya conocerás a Bitwarden, un gestor de contraseñas de código abierto que podemos describir rápidamente como un clon de LastPass y la mejor alternativa que vas a encontrar a este, siempre y cuando busques algo lo más parecido posible, ahora que LastPass ha limitado su plan gratuito al límite de lo inservible, valga la redundancia.

Pues bien, Bitwarden está de estreno con Bitwarden Send, un nuevo servicio de envío archivos y texto cifrado que entra a formar parte de las características del propio gestor de contraseñas, por lo que no hay uno sin el otro. Pero no te equivoques, que Bitwarden Send no tiene nada que ver, por ejemplo, con el difunto Firefox Send, salvo por el cifrado de extremo a extremo empleado.

Bitwarden Send está disponible tanto para los usuarios gratuitos del servicio como para quienes están suscritos al plan premium, mucho más barato que el de LastPass, ya que estamos. Pero hay diferencias según el que se use y en el caso de la cuenta gratuita, el envío es únicamente de texto, mientras que los usuarios premium podrán enviar también archivos con un límite de 100 MB.

En efecto, Bitwarden Send no viene a cubrir las necesidades que excedan determinado tamaño de archivo, pero tampoco es ese su objetivo. Además, aunque no se especifica, es muy probable que el peso de cada archivo compartido consuma la cuota de 1GB de espacio de almacenamiento cifrado en la nube del que gozan los usuarios premium del servicio.

Con todo, Bitwarden Send es una alternativa interesante para compartir texto y archivos de manera segura que puede resultar útil para quienes usan el servicio de gestión de contraseñas, pero también para quienes solo estén interesados en dicha función, cuyas opciones incluyen fecha de borrado programable, números de acceso permitidos o la asignación de una clave adicional.

Asimismo, Bitwarden Send se ha implementado en todos los clientes del gestor, tanto los de escritorio, móvil y web, por lo que es bastante accesible sin importar el dispositivo -Bitwarden es una aplicación totalmente multiplataforma- desde el que se esté utilizando. Toda la información acerca de Bitwarden Send, en la página oficial.

La llegada de esta característica, en todo caso, es una buena excusa para recordar que todo lo que se use relacionado con la seguridad y la privacidad, suele ser más recomendable si se trata de software de código abierto. Y, por supuesto, no tiene por qué serlo en la forma de servicio: las alternativas en local, con sus inconvenientes, son más recomendables si cabe.

¿Buscas, además de seguridad, privacidad e incluso anonimato para compartir tus archivos? Onion Share te da eso y más y sin límites de tamaño… porque el almacenamiento lo pones tú. Échale un vistazo, te sorprenderá.