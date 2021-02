Ahora que LastPass ha dejado definitivamente de ser una opción viable para cualquier usuario que no pueda o no quiera pagar la mensualidad, no porque se haya eliminado el plan gratuito, sino porque las nuevas restricciones son a todas luces un intento de expulsar a los gorrones, toca preguntarse, ¿hay alternativas? Lo cierto es que sí, las hay para todos los gustos y necesidades, y en muchos casos son superiores al ‘original’.

Si eres usuario de LastPass y no te habías enterado, tienes hasta el próximo 16 de marzo para buscar una alternativa, si es que no estás dispuesto a pagar y te interesa seguir pudiendo sincronizar tus contraseñas entre diferentes dispositivos. Conste que si te gusta el servicio, pagar no está de más: así es como te aseguras de que siga adelante y se mantenga en el tiempo. Dicho lo cual, LastPass no es barato.

Sea como fuere, a continuación te ofrecemos tres alternativas a LastPass mejores que LastPass para gestionar tus contraseñas con seguridad, dependiendo de tu caso de uso.

Tu navegador web

Si el uso de contraseñas se reduce en tu caso a los sitios y servicios web en los que tienes cuenta, el gestor que incluye tu navegador de fábrica es un aliado de primera: es cómodo, lo tienes siempre a mano; y es muy seguro, tanto como LastPass, siempre y cuando lo tengas todo configurado como corresponde.

¿Cifrado de extremo a extremo? Sí señor: tanto en Firefox como en los principales derivados de Chromium, léase Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave o Vivaldi, en los que tienes la posibilidad de asignar una segunda contraseña (adicional a la de la cuenta con la que sincronizas los datos en el navegador) que cifrará tus contraseñas antes de enviarse al servidor.

Eso sí, ten en cuenta que si en Chrome cifras tus contraseñas, te quedarás sin poder utilizar funciones como las alertas de seguridad o la integración con Android, principalmente porque Google no podrá acceder a tus contraseñas para ofrecerte dichas funciones.

Bitwarden

¿Y si usas diferentes navegadores, guardas contraseñas más allá del navegador o simplemente te ha ganado el concepto de LastPass? Entonces Bitwarden te va a encantar, porque básicamente se trata de un clon de LastPass de código abierto sometido a auditorías de seguridad con las mismas opciones relativas a la gestión de contraseñas, pero sin limitaciones.

Siendo estrictos, Bitwarden carece de algunas de las opciones de LastPass y lo mismo sucede a la inversa, pero en lo que se refiere a la gestión de contraseñas, cabe repetir, son prácticamente lo mismo: cifrado de extremo, extensiones para el navegador y aplicaciones móviles (ambas bastante más ligeras que LastPass), así como las características de protección típicas de cualquier gestor de contraseñas moderno.

Por su parte, Bitwarden ofrece además aplicación de escritorio, la posibilidad de instalarlo en tu propio servidor y si quieres algunas de las funciones adicionales que en LastPass te salen por 36 dólares al año, en Bitwarden las tienes por 10 dólares anuales, incluyendo 1 GB de almacenamiento cifrado, informes de seguridad y más.

Para redondear, Bitwarden permite importar las contraseñas desde LastPass con un par de clics.

Más información: Bitwarden.

KeePassXC

Ahora bien, ¿usas LastPass pero nunca te ha convencido del todo eso de guardar tus contraseñas en «el ordenador de otro» (así denominan a la nube los agoreros de la privacidad)? En ese caso, un gestor de contraseñas local es la mejor alternativa, y si es de código abierto y está tan bien mantenido como KeePassXC, mejor aún.

KeePassXC es un completo gestor de contraseñas de código abierto -con todas las opciones que te esperas y alguna más- que a diferencia de la mayoría de aplicaciones de su categoría, facilita su integración con el navegador web mediante extensiones, su base de datos (donde se guardan tus contraseñas cifradas) es compatible con aplicaciones móviles también de código abierto…

KeePassXC ofrece hasta los informes de seguridad habituales de las herramientas en línea, alertándote de contraseñas duplicadas, débiles o que hayan sido expuestas en alguna brecha de seguridad. ¿Y la sincronización entre dispositivos? Como quieras: te llevas la base de datos en una memoria USB o la sincronizas con tu servicio de preferencia (recuerda: la base de datos está cifrada).

Más información: KeePassXC.

Hasta aquí, tres recomendaciones básicas con las que reemplazar a LastPass sin perder funcionalidad o seguridad, e incluso ganando un poco de ambas según qué elijas y cómo te lo montes.

Pero no te quedes con lo leído, que es apenas una pincelada de lo que ofrecen estas herramientas. Para saber más, visita los enlaces que acompañan esta entrada y aprende a gestionar tus contraseñas . No cuesta mucho y sale a cuenta. Al fin y al cabo, la gestión de contraseñas es uno de los aspectos más delicados de tu vida en Internet. ¡No lo dejes para otro día!