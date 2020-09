Mozilla se deshace definitivamente de Firefox Send y Firefox Notes

El barco sigue haciendo agua y Mozilla continúa recortando allá donde puede y quiere para mantenerlo a flote: le ha llegado el turno a Firefox Send, su servicio de compartición de archivos de manera segura, pero también a Firefox Notes, un proyecto interesante que, sin embargo, tenían abandonado desde hace tiempo.

¿Se puede decir ya que 2020 está siendo el annus horribilis de Mozilla? Terminaron 2019 anunciando pérdidas por primera vez en su historia y muy poco después comenzaron los despidos, aunque la reestructuración de verdad no se dio hasta hace apenas unas semanas, cuando la compañía se quitó de encima nada menos que a una cuarta parte de su plantilla.

El problema de fondo al que se enfrenta Mozilla es, por supuesto, la falta de ingresos, acentuada por el continuo declive de la popularidad de Firefox, cuya cuota de mercado no ha dejado de mermar en los últimos años. De hecho, la situación no viene de ahora. Hace un año que la compañía le está dando vueltas al concepto de Firefox Premium, un invento con el que intentar rascar beneficios y que de momento ni siquiera tiene una forma clara.

El movimiento más destacado hasta el momento ha sido el lanzamiento de un servicio VPN del que si consiguen hacer caja, considerando la competencia que existe en el segmento, es por todo lo que puedan arrastrar gracias a su nombre. Pero así funciona Mozilla, cual vaca intentando matar moscas con el rabo. Lo malo es que a veces se cargan lo que no debieran, como es el caso.

Mozilla se deshace de Firefox Send y Firefox Notes

El caso de Firefox Send, no. Este servicio para enviar archivos de manera segura y privada, para el que existen diversas alternativas, ya estaba tocado de muerte -«cerrado temporalmente»- a raíz de los escándalos por la distribución de malware. Y las propuestas que se hicieron desde la empresa para reactivarlo no parecían las más adecuadas. Ergo es una pérdida que unos cuantos echarán en falta, pero no es significativa.

El caso de Firefox Notes es más sangrante, porque si bien se trata de un complemento -literalmente, consta de un complemento para Firefox en PC y de una app para Android e iOS- que no gozaba de un gran éxito, parte de la culpa de que así sea es de la propia Mozilla, que desde que lo presentó como un experimento en 2017 lo ha mejorado y promocionado muy poco.

La diferencia con el anterior, es que Firefox Notes, una aplicación de notas con cifrado de extremo, aportaba una funcionalidad muy interesante al navegador, que a fin de cuentas es el único activo de importancia de Mozilla. ¿Tan poca aceptación tenía y tanto costaba mantenerlo? ¿Cuál es el objetivo de Mozilla con Firefox, aparte de ir al rbufo de Chrome en lo que a rendimiento se refiere? ¿No son precisamente herramientas como Firefox Notes las que marcan una diferencia?

No todo lo han hecho mal, hay que decir, y como muestra señalada está la vuelta de tuerca que le han dado a la gestión de contraseñas y la protección de la privacidad. Lamentablemente, no es nada que cualquier usuario no pueda resolver por sí mismo instalando un par de extensiones en el navegador que use, sea Firefox u otro. Decía hace unos meses que Firefox cumplía 15 años en su mejor momento porque así me lo pareció, pero es que desde entonces el descenso está siendo tan pronunciado que da pena.

Nadie duda, imagino, de que una parte de la culpa por la deriva de Mozilla y Firefox es de Google, el eterno malo de la película. Pero también cabría preguntarse qué sería de Mozilla y Firefox a día de hoy sin el dineral que pone Googley que representa el 90% de los ingresos de la corporación. Y si Google tiene parte de la culpa por su estrategia de acoso y derribo en favor de Chrome, ¿qué parte le corresponde a Mozilla?