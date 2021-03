Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y… estrenos, haberlos haylos, por lo que si ya conoces Raised by Wolves quizás te extrañe verla como destacada. Pero todo tiene un por qué y en este caso varios.

HBO

Por fin vuelve HBO a tocar techo, aunque sea de rebote. A ello le puedes sumar que la semana viene muy floja en cuanto a novedades puras y duras y puestos a elegir algo, Raised by Wolves se deja ver por todo el mundo sin meter con calzador las basuras ideológicas de turno.

Porque Raised by Wolves (Criado por lobos) es un de las mejores series de ciencia ficción que se lanzaron el año pasado y aunque los suscriptores de Movistar+ ya la tenían a su disposición, su estreno internacional se quedó reducido a HBO Max. Por lo tanto, es buen momento para ‘desempolvar’ la suscripción a HBO y tragarte Raised by Wolves de una tacada si te apetece: empieza muy bien, discurre un poco más floja y termina de aquella manera; pero tiene un punto muy interesante por el escenario que plantea -y no me refiero al escenario físico- y tendrá segunda temporada, así que… Raised by Wolves está dirigida entre otros por el maestro Ridley Scott.

Más contenidos exclusivos:

Crónicas del Covid en Nueva York . «Repasa las vidas de cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, que encienden sus cámaras para contar las historias de sus familias durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en Nueva York.»

. «Repasa las vidas de cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, que encienden sus cámaras para contar las historias de sus familias durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19 en Nueva York.» Genera+ion (T1). «Un diverso grupo de estudiantes de instituto exploran la sexualidad moderna poniendo a prueba sus creencias más arraigadas sobre la vida, el amor y la familia en una comunidad muy conservadora.»

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Legacies (T3)

Momma Named me Sheriff (T2)

Snowfall (T4)

Superman & Lois (T1)

Entra en catálogo:

DC Superhero Girls (T1)

Metalocalypse (T4)

Shazam!

Apple TV+

Continuamos con… ¡Apple TV+! Y es que la plataforma de vídeo bajo demanda de los de Cupertino estrena una película bien apadrinada, que sin embargo…

Cherry es la nueva película de los hermanos Russo, conocidos principalmente por su trabajo con la saga de Vengadores, para la cual se sirven de uno de estos superhéroes, Spider-Man Tom Holland, que sigue empecinado en quitarse de encima el sambenito de niño bueno haciendo cosas pretendidamente intensas. Pero si con El diablo a todas horas parece que le funcionó bien, con esta… la crítica la está recibiendo con bastante frialdad y la historia que presenta tampoco ayuda a generar interés. Claro que para gustos…

Nuevos capítulos:

Para toda la humanidad (T2)

Servant (T2)

Netflix

Pasamos a listar las novedades de Netflix, líder del sector del VOD, aunque por la cantidad de ponzoña que producen cualquiera diría que están empeñados en revocar la situación… Con matices, por supuesto.

Lo cierto es que el lanzamiento más destacado de la semana en Netflix es The One, una serie que tampoco es que esté gustando mucho, pero… Pero como ni se han dignado en ofrecer un tráiler con doblaje o subtítulos en castellano, destacamos El día del sí, una comedia para toda la familia cuya promesa más atractiva es la de una buena siesta mientras los vástagos balbucean frente a la pantalla.

Más contenidos exclusivos:

Boda o hipoteca (T1). «Una organizadora de bodas y una agente inmobiliaria compiten para ganarse los corazones (y bolsillos) de los novios. ¿Elegirán un enlace fabuloso o la casa de sus sueños?»

(T1). «Una organizadora de bodas y una agente inmobiliaria compiten para ganarse los corazones (y bolsillos) de los novios. ¿Elegirán un enlace fabuloso o la casa de sus sueños?» Dealer (T1). «Las cosas se ponen tensas cuando dos cineastas se infiltran en una zona controlada por bandas para grabar el videoclip de un rapero en esta serie de metraje encontrado.»

(T1). «Las cosas se ponen tensas cuando dos cineastas se infiltran en una zona controlada por bandas para grabar el videoclip de un rapero en esta serie de metraje encontrado.» El hijo . «En este thriller psicológico, Lorenzo pierde el control de su vida al darse cuenta de que su mujer, obsesionada con una maternidad alternativa, intenta aislar a su hijo.»

. «En este thriller psicológico, Lorenzo pierde el control de su vida al darse cuenta de que su mujer, obsesionada con una maternidad alternativa, intenta aislar a su hijo.» La Rosa de Bombay . «En una variopinta y fascinante ciudad, el amor incipiente entre dos soñadores se ve puesto a prueba.»

. «En una variopinta y fascinante ciudad, el amor incipiente entre dos soñadores se ve puesto a prueba.» Las Begums de Bombay (T1). «De las salas de juntas a los márgenes de la sociedad, cinco ambiciosas mujeres con orígenes diferentes lidian con sus sueños, deseos y decepciones en la Bombay actual.»

(T1). «De las salas de juntas a los márgenes de la sociedad, cinco ambiciosas mujeres con orígenes diferentes lidian con sus sueños, deseos y decepciones en la Bombay actual.» Last Chance U (T1). «Deportistas de élite con pasados problemáticos acuden al fútbol universitario júnior en busca de una segunda oportunidad para enderezar sus vidas y cumplir sus sueños.»

(T1). «Deportistas de élite con pasados problemáticos acuden al fútbol universitario júnior en busca de una segunda oportunidad para enderezar sus vidas y cumplir sus sueños.» Love Alarm (T2). «En un mundo donde una app avisa a las personas si alguien de la zona siente atracción por ellas, Kim Jojo encuentra a su primer amor y se enfrenta a retos personales.»

(T2). «En un mundo donde una app avisa a las personas si alguien de la zona siente atracción por ellas, Kim Jojo encuentra a su primer amor y se enfrenta a retos personales.» Paradise Police (T3). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.»

(T3). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.» The One (T1). «El amor y las mentiras se descontrolan cuando una investigadora del ADN descubre una forma de encontrar personas afines y crea un servicio de emparejamiento.»

(T1). «El amor y las mentiras se descontrolan cuando una investigadora del ADN descubre una forma de encontrar personas afines y crea un servicio de emparejamiento.» Vidas de papel. «Mehmet, un hombre enfermo que dirige un depósito de residuos en Estambul, se hace cargo de un niño pequeño. Pero pronto debe afrontar su propia y traumática infancia.»

Nuevos capítulos:

Snowpiercer: Rompenieves (T2)

Entra en catálogo:

Akelarre

American Beauty

Çarsi Pazar

El misterio de Block Island

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Lejos de aquí

Piola

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Historia de miedo para contar en la oscuridad

Sen Benim HerŞeyimsin

Sobreviviendo en el desierto

Un mes en Tailandia

Amazon Prime Video

Y vamos terminando con Amazon Prime Video, que básicamente sigue en barbecho alimentado por el engrose de su cada vez mayor catálogo, del que mete y saca contenidos sin parar.

Más contenidos exclusivos:

Dando ejemplo (T1). «Un viaje sin precedentes al interior del mayor deporte australiano en el año más difícil de su historia.»

Nuevos capítulos:

American Gods (T3)

Cuéntame cómo pasó (T21)

Entra en catálogo:

Águila gris

Belmonte

Blue Iguana

Casper, escuela de sustos (T1-T2)

Chicos buenos

Coche policial

Cut Off

Dama de Porto Pim

El año del diluvio

El fin de Arsenio Godard

El gran colapso

El hombre de río

El impostor

Estoy vivo (T4)

(T4) Green Room

Huracán sobre la isla

Indian Horse

Insensibles

La bóveda

La decisión

Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (T11-T13)

Los secretos que ocultamos

María querida

McCanick

Memoria de mis putas tristes

Merlí (T3)

Mientras dormía

No soy un héroe

Parkland

Retorno a Hansala

Seda

Sexy beast

Solas

The Outpost (T1-T3)

Tic tac

Tinieblas

Outrage

Yo, mi mujer y mi mujer muerta

Yo quiero a Eva

Disney+

Por último, Disney+, donde esta semana se podía ver el último capítulo de su segunda serie y, todo hay que decirlo, segundo gran éxito, ese que trata de la perturbadora vida en pareja de la Bruja Escarlata y Visión.

Nuevos capítulos:

Dentro de Disney (T1)

Leyendas de Marvel Studios (T1)

Los Simpson (T31)

WandaVision (T1)

Entra en catálogo: