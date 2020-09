Novedades VOD 38/20: ‘El diablo a todas horas’, la nada idílica América profunda de los cincuenta

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y se nota que el curso ha comenzado ya, porque hay mogollón de lanzamientos originales y son más interesantes que de normal, así que no te quedes en El diablo a todas horas si no te convence, porque tiene donde elegir para ver algo que merezca la pena este fin de semana.

Netflix

Una semana más, Netflix se muestra pletórica y deja caer multitud de novedades, de las cuales destacamos El diablo a todas horas porque es una de esas pelis que bien podrían haberse estrenado en cines, pero no solo esa.

A medio camino entre el drama y el thriller psicológico, El diablo a todas horas está protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson, por lo que podemos decir que al fin ha llegado el crossover de DC y Marvel que muchos esperaban… O más bien no, porque aunque El diablo a todas horas reúne a Spider-Man y Batman en pantalla, la historia que cuenta nada tiene que ver con superhéroes. Más bien lo contrario. La crítica la está tratando bien por lo general.

En la misma época y con un tono de malestar similar a El diablo a todas horas pero en formato serie se mueve Ratched, cambiando el pequeño pueblo estadounidense por un hospital psiquiátrico y al popular binomio masculino por una protagonista femenina, Sarah Paulso, más desconocida, pero cuya cara te sonará si has visto series como American Horror Story o American Crime Story.

También hay estreno español esta semana en Netflix: El practicante, otra peli de suspense protagonizada por Mario Casas que es ver el tráiler y experimentar una mezcla de pereza y rechazo automáticos. Pero si no se puede juzgar un libro por su portada, tampoco debería poder juzgarse una película por su tráiler y la crítica la está recibiendo de manera bastante positiva.

Terminamos los destacados de Netflix con Dragon’s Dogma, una nueva serie de anime que también está gustando y cuyo nombre te debería sonar si te gustan los videojuegos, y es que está basada en la popular saga RPG de acción de Capcom.

Más contenidos exclusivos:

¡A cantar! EE UU (T1). «Tituss Burgess presenta este divertido y emocionante concurso musical, donde los participantes dan el do de pecho para hacerse con los 60.000 $ de premio.»

(T1). «Tituss Burgess presenta este divertido y emocionante concurso musical, donde los participantes dan el do de pecho para hacerse con los 60.000 $ de premio.» Baby (T3). «Hartas de sus familias y de sus compañeros de clase, dos chicas adolescentes del barrio pijo de Roma empiezan a vivir una doble vida en los bajos fondos de la ciudad.»

(T3). «Hartas de sus familias y de sus compañeros de clase, dos chicas adolescentes del barrio pijo de Roma empiezan a vivir una doble vida en los bajos fondos de la ciudad.» Ciegos de amor . «Cuatro amigos van a clase de una gurú del amor que les hace cuestionarse sus relaciones personales hasta que salen a la luz sus verdaderas intenciones.»

. «Cuatro amigos van a clase de una gurú del amor que les hace cuestionarse sus relaciones personales hasta que salen a la luz sus verdaderas intenciones.» Criminal: Reino Unido (T2). «En una sala de interrogatorios de Londres, los investigadores presionan a acusados de delitos graves hasta que la verdad sale a la luz.»

(T2). «En una sala de interrogatorios de Londres, los investigadores presionan a acusados de delitos graves hasta que la verdad sale a la luz.» Criogenización: Vivir dos veces . «Un científico tailandés y su familia deciden criogenizar a su bebé, una niña con una enfermedad terminal. Este conmovedor documental narra las vicisitudes del proceso.»

. «Un científico tailandés y su familia deciden criogenizar a su bebé, una niña con una enfermedad terminal. Este conmovedor documental narra las vicisitudes del proceso.» Dolly, Kitty y esas estrellas brillantes . «Una esposa desencantada y su prima recién llegada a Delhi tienen más cosas en común de lo que creen: secretos inconfesables, sueños por cumplir y el deseo de ser libres.»

. «Una esposa desencantada y su prima recién llegada a Delhi tienen más cosas en común de lo que creen: secretos inconfesables, sueños por cumplir y el deseo de ser libres.» El último vuelo del Challenger (T1). «Ingenieros, funcionarios de la NASA y familiares de los miembros de la tripulación hablan de la tragedia del transbordador espacial Challenger y sus consecuencias.»

(T1). «Ingenieros, funcionarios de la NASA y familiares de los miembros de la tripulación hablan de la tragedia del transbordador espacial Challenger y sus consecuencias.» GIMS . «Este minucioso documental acompaña al popular rapero Gims durante el año que culminó con su gran actuación en 2019 en el Stade de France.»

. «Este minucioso documental acompaña al popular rapero Gims durante el año que culminó con su gran actuación en 2019 en el Stade de France.» Izzy y los koalas (T1). «La joven cuidadora de koalas Izzy y su familia rescatan a estas adorables criaturas y las ayudan a regresar sanas y salvas a los bosques de Magnetic Island en Australia.»

(T1). «La joven cuidadora de koalas Izzy y su familia rescatan a estas adorables criaturas y las ayudan a regresar sanas y salvas a los bosques de Magnetic Island en Australia.» Jurassic World: Campamento Cretácico (T1). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.»

(T1). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.» La última palabra (T1). «Una viuda recupera las ganas de vivir al hacerse panegirista profesional mientras busca respuestas a preguntas existenciales sobre la muerte, el duelo y el amor.»

(T1). «Una viuda recupera las ganas de vivir al hacerse panegirista profesional mientras busca respuestas a preguntas existenciales sobre la muerte, el duelo y el amor.» Las crónicas del taco (T2). «Muchos de los tacos más populares tienen una interesante historia que pocos conocen. Esta aventura gastronómica, tan apetitosa como reveladora, desvela algunas de ellas.»

(T2). «Muchos de los tacos más populares tienen una interesante historia que pocos conocen. Esta aventura gastronómica, tan apetitosa como reveladora, desvela algunas de ellas.» Michael McIntyre: Showman . «En este especial de comedia, el encantador humorista Michael McIntyre habla sobre familia, tecnología, tiburones, acentos y la vez que creyó ser un líder mundial.»

. «En este especial de comedia, el encantador humorista Michael McIntyre habla sobre familia, tecnología, tiburones, acentos y la vez que creyó ser un líder mundial.» The American Barbecue Showdown (T1). «Ocho de los mejores parrilleros y expertos en barbacoas de EE. UU. compiten por el título de Campeón de la Barbacoa en un duelo tan feroz como amistoso.»

Entra en catálogo:

100 días para enamorarnos (T1)

Castle and Castle (T1)

Jimmy Neutron: el niño inventor

La Lego película

Lara and the Beat

Una proposición indecente

Smallfoot

Takki: ¿Quedamos? (T2)

The Karate Kid

Whispers (T1)

HBO

Tras un verano de migajas, HBO resucita con un montón de lanzamientos exclusivos, con la nota predominante puesta en el…

Seguimos con otro drama de suspense en formato serial con El tercer día, posiblemente el lanzamiento más destacado de la semana en HBO por un reparto encabezado por Jude Law, pero repleto de caras conocidas: Naomie Harris (Skyfall), Emily Watson (Chernobyl), Paddy Considine (El visitante)…

Por el contrario, We Are Who We Are es todo diversidad: diversidad cultural, étnica, social, de orientación sexual, de identidad de género… En clave adolescente, para más datos. Pero al igual que la anterior, la crítica la está recibiendo bien.



Más contenidos exclusivos:

Escenario 0 (T1). «El mejor teatro español contemporáneo llega a la pantalla convertido en una excitante nueva forma de ficción audiovisual. Seis prestigiosas, variadas y exitosas obras enriquecidas con el talento de un grupo de cineastas de primera categoría.»

(T1). «El mejor teatro español contemporáneo llega a la pantalla convertido en una excitante nueva forma de ficción audiovisual. Seis prestigiosas, variadas y exitosas obras enriquecidas con el talento de un grupo de cineastas de primera categoría.» Habla Now . «Última entrega de Habla, el galardonado documental de HBO Latino en el que se entrevista a héroes cotidianos, a famosos inspiradores y a latinos influyentes de diferentes orígenes.»

. «Última entrega de Habla, el galardonado documental de HBO Latino en el que se entrevista a héroes cotidianos, a famosos inspiradores y a latinos influyentes de diferentes orígenes.» Las élites de la costa . «Comedia con distanciamiento social y un reparto estelar que interpreta personajes de diferentes partes de Estados Unidos mientras lidian con temas relacionados con la política, la cultura y la pandemia.»

. «Comedia con distanciamiento social y un reparto estelar que interpreta personajes de diferentes partes de Estados Unidos mientras lidian con temas relacionados con la política, la cultura y la pandemia.» No Man’s Land (T1). «La serie se adentra en las profundidades de la guerra civil siria a través de los ojos de Antoine, un joven francés que va en busca de su hermana desaparecida y a la que daba por muerta.»

(T1). «La serie se adentra en las profundidades de la guerra civil siria a través de los ojos de Antoine, un joven francés que va en busca de su hermana desaparecida y a la que daba por muerta.» Patria: detrás de la serie . «¿Cómo se hizo todo? No te pierdas los trailers y vídeos inéditos con el reparto de Patria sobre el rodaje y cómo la serie cobró vida.»

. «¿Cómo se hizo todo? No te pierdas los trailers y vídeos inéditos con el reparto de Patria sobre el rodaje y cómo la serie cobró vida.» Unpregnant. «La estudiante Veronica descubre que está embarazada y habla con Bailey, su antigua mejor amiga, para pedirle ayuda.»

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Room 104 (T4)

Territorio Lovecraft (T1)

Entra en catálogo:

Bajo las estrellas

Buenas noches, y buena suerte

Días de fútbol

El baile de la victoria

Locamente millonarios

Los 2 lados de la cama

Secretary

Step Up 3D

Teen Titans Go! (T6)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video completa una semana más al rebufo de The Boys y aunque trae muchas más cosas, incluyendo un documental que a lo mejor gusta a los más futboleros y un documental que tal vez atraiga la atención de los más politiqueros, lo interesante de verdad subyace en el catálogo.

Más contenidos exclusivos:

Fernando Torres: El último símbolo . «Este documental recorre la vida de Fernando Torres, desde sus inicios hasta el día de su retirada en Japón. De su mano vamos también a Liverpool, Londres y Madrid, donde se encumbró como estrella del fútbol mundial.»

. «Este documental recorre la vida de Fernando Torres, desde sus inicios hasta el día de su retirada en Japón. De su mano vamos también a Liverpool, Londres y Madrid, donde se encumbró como estrella del fútbol mundial.» Yendo con todo: la lucha por la democracia. »

Este documental examina la polémica de la represión electoral en Estados Unidos. La película intercala experiencias personales con activismo y documentación histórica para exponer un problema que ha corrompido el país desde sus inicios.»

Nuevos capítulos:

The Boys (T2)

Entra en catálogo:

A la diestra del cielo

Al borde del río

Alerta roja

Amityville: El despertar

Amor a la española

Ana dice sí

Apóyate en mí

Bait (Carnada)

Biagio

Black Garden

Bones (Serie completa)

(Serie completa) Cerco roto

Cómo entrenar a tu dragón 3

Coraza negra

Dagon, La secta del mar

Desaparecido en Venice Beach

Deseos humanos

El callejón de las almas perdidas

El camino de la libertad

El destripador de Nueva York

El espía que me plantó

El príncipe de los zorros

El príncipe valiente

El protector

El show de Truman

El túnel

El último asalto (Jawbone)

Entre la razón y la locura

Españolas en París

Esto no es una cita

Etienne!

Everly

Feliz día de tu muerte 2

Fra Diávolo

Francotirador

Half Nelson

Hasta la vista

House of the dead

Industrial Accident: The Story of Wax Trax! Records

Iron Sky

Jugada salvaje

Juzgado a la italiana

La carta

La dinamita está servida

La escuela de la vida

La gran jornada

La hija de Dios

La pequeña vigía

Las reglas de la ruina

Los bucaneros

Los dinamiteros

Luna de verano

Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe

Micmacs

Mujeres culpables

Mya Go (T1)

Nightcrawler

Obsesión (Ossessione)

Poder mental

Poseído

Qué fue de Brad

Rastro de sangre

Retorno a Brideshead

Retrocausality

Sábado noche, domingo mañana

Sabotaje

Secretos de un crimen

Siete ladrones

Siete psicópatas

Soldados malditos

Su propia víctima

Survivor

Take Us Home: Leeds United (T2)

The Host

The Last Man

Tocata y fuga de Lolita

Un extraño en el paraíso

Vivir de Ilusión

Yul Brynner: El hombre que fue rey

Disney+

Disney+ vuelve con un documental de estos inspiradores, además de unas cuantas películas, clásico incluido, y una serie.

Más contenidos exclusivos:

Becoming: Ha nacido una estrella (T1). «Becoming: Ha nacido una estrella; cuenta la historia de artistas, músicos y atletas de fama mundial. Cada celebrity hace un repaso de todos los retos, dificultades y éxitos que han permitido su evolución.»

Nuevos capítulos:

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo:

Big

Binny y el fantasma

Espías con disfraz

Notre Dame: La increíble carrera contra el infierno

Soy Luna (T1-T3)

Violetta

Apple TV+

Y, ¡oh, sorpresa!, Apple TV+ hace lo propio con otra serie documental, la tercera ya que se marca wan McGregor encima de su moto.

El mundo en moto: rumbo norte (T1). «Ewan McGregor y Charley Boorman emprenden su tercer viaje en moto, una aventura que los llevará desde Ushuaia hasta Los Ángeles a través de los paisajes más espectaculares de América, esta vez a lomos de Harley-Davidson eléctricas.»

Nuevos capítulos: