Si te preguntas qué tarjeta gráfica es más potente, a día de hoy la respuesta es muy sencilla, la GeForce RTX 3090, si miramos al mercado de consumo general, y la RTX A6000 si miramos al sector profesional, un modelo, este último, que se encuadra dentro de la serie antes conocida como NVIDIA Quadro. Por si alguien se ha perdido, os recuerdo que el gigante verde ya no utiliza las marcas Quadro y Tesla.

Puede, no obstante, que tu pregunta no se refiera concretamente a determinar qué tarjeta gráfica es más potente en general, sino entre dos, tres o más modelos concretos. Todos nos hemos encontrado en esa situación en más de una ocasión, sobre todo cuando nos ha tocado renovar equipo, o componentes, y teníamos que elegir entre varias tarjetas gráficas con precios similares que se encuadraban en una generación concreta. La cosa se complicaba aún más cuando considerábamos la posibilidad de optar por modelos de una generación anterior.

Con el panorama actual, muchos usuarios están recurriendo al mercado de segunda mano, y también están optando cada vez más por comprar tarjetas gráficas de generaciones anteriores que sean capaces de ofrecer un buen nivel de rendimiento en juegos actuales. Es algo bastante acertado si no tienes más remedio que comprar una gráfica, pero puede ser complicado, sobre porque existen pocas comparativas de rendimiento fiables entre modelos de distintas generaciones. Nosotros publicamos el año pasado una guía de equivalencias de tarjetas gráficas que puede seros especialmente útil, aunque estamos pendientes de actualizarla.

Soy consciente de esta situación, y de lo perjudicial que puede ser preguntarse qué tarjeta gráfica es más potente y no obtener una respuesta clara que nos sirva como guía, o como referencia, a la hora de tomar una decisión y de lanzarnos a comprar una nueva tarjeta gráfica, y por ello he querido dar forma a este artículo, donde encontraréis un total de 50 tarjetas gráficas ordenadas de mayor a menor rendimiento. Espero que esta guía os ayude a desenvolveros en la situación actual de escasez de tarjetas gráficas, que ha provocado que sea imposible comprar unidades a su precio normal.

Para simplificar la comparativa, y facilitar el uso y la consulta de esta guía, utilizaremos un valor relativo basado en un porcentaje. La tarjeta que aparece en primer lugar está clasificada con un 100%, todo lo que posiciona por debajo de ella tendrá un porcentaje inferior, y la diferencia entre ambos porcentajes ilustrará la reducción de potencia. Por ejemplo, si una tarjeta gráfica tiene un 80%, significa que es un 20% más lenta que la solución más potente. El rendimiento relativo se mide siempre frente a la RTX 3090, y partiendo de una media en resoluciones 1080p, 1440p y 2160p.

¿Qué tarjeta gráfica es más potente?

1.-GeForce RTX 3090

Ya lo anticipamos en el primer párrafo, así que esta tarjeta gráfica es la que posiciona con el nivel máximo de rendimiento en esta guía. Está pensada para jugar sin problemas en resolución 4K, y es capaz, incluso, de mover juegos en resolución 8K.

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

10.496 shaders a 1.395 MHz-1.695 MHz.

328 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

328 núcleos tensor.

82 núcleos RT.

35,58 TFLOPs de potencia en FP32.

24 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.

Bus de 384 bits.

TDP de 350 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Su rendimiento es tan elevado que en resoluciones inferiores a 4K puede sufrir cuellos de botella bastante marcados a nivel de GPU. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Rendimiento relativo: 100%.

2.-Radeon RX 6900 XT

La segunda tarjeta gráfica más potente que podemos encontrar en el mercado. Perfecta para jugar en resolución 4K, y capaz de acelerar trazado de rayos.

Núcleo gráfico Navi 21 XTX en 7 nm.

80 CUs.

5.120 shaders a 1.825 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

80 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

23,04 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 300 vatios.

Necesitará una fuente de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Rendimiento relativo: 94%.

3.-GeForce RTX 3080

Es la tercera tarjeta gráfica más potente que existe, aunque por un margen bastante ajustado. Con todo, merece el tercer puesto porque supera a la Radeon RX 6800 XT en 4K, y de una forma bastante clara en algunos casos. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

8.704 shaders a 1.440 MHz-1.710 MHz.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor.

68 núcleos RT.

29,7 TFLOPs de potencia en FP32.

10 GB de GDDR6X a 19 GHz.

Bus de 320 bits.

TDP de 320 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Rendimiento relativo: 92%.

4.-Radeon RX 6800 XT

Con esta tarjeta gráfica no tendremos problemas para jugar a cualquier título presente y futuro en 4K y calidad máxima. Acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Navi 21 XT en 7 nm.

72 CUs.

4.608 shaders a 1.825 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

288 unidades de texturizado.

72 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

20,74 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 300 vatios.

Requiere una fuente de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Rendimiento relativo: 89%.

5.-Radeon RX 6800

Se sitúa un peldaño por debajo de la anterior, pero sigue ofreciendo potencia suficiente para jugar en 4K sin ningún tipo de problema. Acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Navi 21 XL en 7 nm.

60 CUs.

3.840 shaders a 1.700 MHz-2.105 MHz, modo normal y turbo.

240 unidades de texturizado.

60 unidades para trazado de rayos.

96 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

16,17 TFLOPs de potencia en FP32.

TBP de 250 vatios.

Requiere una fuente de 600 vatios y dos conectores de 8 pines.

Rendimiento relativo: 75%.

6.-GeForce RTX 2080 Ti

El anterior tope de gama de NVIDIA se mantiene como una tarjeta gráfica muy potente. Puede con juegos en 4K, aunque para conseguir 60 FPS fijos tendremos que reducir el nivel de calidad gráfica en algunos casos. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico TU102 (Turing) en proceso de 12 nm.

4.352 shadersa 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

13,45 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 250 vatios.

Necesita dos conectores de alimentación de 8 pines y una fuente de 650 vatios.

Rendimiento relativo: 70%.

7.-GeForce RTX 3070

Esta tarjeta gráfica de gama alta queda solo un pelín por debajo de la RTX 2080 Ti en rendimiento medio, pero llega a superarla en algunos casos concretos. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm

5.888 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

184 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor.

46 núcleos RT.

20,31 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 220 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 650 vatios.

Rendimiento relativo: 69%.

7.-GeForce RTX 3060 Ti

Nos encontramos ante un modelo de gama media-alta que, en algunos casos, es capaz de acercarse bastante a la RTX 3070. Se siente muy cómoda en 1440p, aunque puede con juegos en 4K reduciendo la calidad gráfica. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico GA104 en 8 nm.

4.864 shaders a 1.410 MHz-1.665 MHz.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

16,20 TFLOPs de potencia en FP32.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TDP de 200 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 63%.

8.-GeForce RTX 2080 Super

Fue una de las tarjetas gráficas de gama alta con mejor valor calidad-precio de NVIDIA, y todavía rinde muy bien, ya que solo es un poco menos potente que la anterior. Ideal para 1440p con calidades máximas y total fluidez. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

3.072 shaders a 1.650 MHz-1.815 MHz.

192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT.

384 núcleos tensor.

11,15 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios. Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 61%.

9.-GeForce RTX 2080

Se coloca un peldaño por debajo de la anterior, pero se mantiene también como una solución muy potente que se desenvuelve con total comodidad en 1440p y calidades máximas. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

2.944 shaders a 1.515 MHz-1.710 MHz.

184 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT.

368 núcleos tensor.

10,07 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 215 vatios. Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 58%.

10.-GeForce RTX 2070 Super

Su rendimiento es ligeramente inferior al del modelo anterior, pero esta tarjeta gráfica tiene potencia de sobra para jugar en 1440p con total fluidez, e incluso en 4K reduciendo calidad gráfica, o activando el DLSS 2.0. Acelera trazado de rayos.

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

2.560 shaders 1.605 MHz-1.770 MHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 núcleos RT.

320 núcleos ténsor.

9,06 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

TDP de 215 vatios, conector de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 550 vatios.

Rendimiento relativo: 54%.

11.-GeForce GTX 1080 Ti

Es una tarjeta gráfica que no soporta DLSS, y que tampoco acelera trazado de rayos, pero sigue siendo muy potente. Puede mover juegos en 4K reduciendo la calidad gráfica, y se maneja a la perfección en 1440p.

Núcleo gráfico GP102 en proceso de 16 nm.

3.584 shaders a 1.480 MHz-1.582 MHz.

224 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR5X a 11 GHz efectivos.

11,34 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 250 vatios. Necesita una fuente de 600 vatios, un conector de alimentación de 8 pines y otro de 6 pines.

Rendimiento relativo: 54%.

12.-Radeon VII

Fue, en su momento, lo más potente de AMD, y marcó además el final de la arquitectura GCN. La Radeon VII puede con juegos en 4K, pero si queremos jugar al máximo con total fluidez estaremos limitados a 1440p. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Vega 20 (segunda generación) en 7 nm.

60 CUs.

3.840 shaders a 1,4 GHz-1,8 GHz.

240 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

16 GB de memoria HBM2 a 2 GHz (1 TB/s de ancho de banda).

13,44 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 295 vatios, requiere una fuente de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Rendimiento relativo: 52%.

13.-Radeon RX 5700 XT

Llegó a ser una de las tarjetas gráficas con mejor relación calidad-precio de su clase. Capaz de mover cualquier cosa en 1440p y calidad máxima. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Navi 10 XT en 7 nm.

40 CUs.

2.560 shaders a 1.605 MHz-1.905 MHz en normal y modo turbo.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

9,75 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 225 vatios. Requiere dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 51%.

14.-GeForce RTX 3060

Ha sido el último gran lanzamiento de NVIDIA, una tarjeta gráfica de gama media que ofrece un rendimiento excelente en 1440p, y que puede incluso con juegos en 4K, pero reduciendo calidad o sacrificando fluidez. Acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

Núcleo gráfico GA106 en 8 nm

3.584 shaders a 1.320 MHz-1.777 MHz.

112 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

112 núcleos tensor.

28 núcleos RT.

12,74 TFLOPs de potencia en FP32.

12 GB de GDDR6 a 15 GHz.

Bus de 192 bits.

TDP de 170 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 50%.

15.-GeForce RTX 2070

Estamos ante una tarjeta gráfica que está una generación por detrás la RTX 3060, pero que ofrece un rendimiento casi idéntico al de aquella. Ha envejecido bien, acelera trazado de rayos por hardware y soporta DLSS 2.0.

GPU TU104 en 12 nm.

2.304 shaders a 1.410 MHz-1.620 MHz, modo normal y turbo.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

288 núcleos tensor.

36 núcleos RT.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

7,46 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 175 vatios, necesita un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 50%.

16.-GeForce RTX 2060 Super

Nos encontramos con una tarjeta gráfica que puede con juegos en 1440p sin problema, y que acelera trazado de rayos por hardware. Solo es un poco menos potente que la anterior, y soporta, además, DLSS 2.0.

Núcleo gráfico TU106 en 12 nm.

2.176 shaders a 1.470 MHz-1.650 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

34 núcleos RT.

272 núcleos ténsor.

7,18 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 175 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 48%.

17.-Radeon RX 5700

También fue una tarjeta gráfica muy popular en su momento, gracias a su buen valor precio-prestaciones. Ha envejecido muy bien, puede con cualquier juego en 1440p. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Navi 10 XL en 7 nm.

36 CUs.

2.304 shaders a 1.465 MHz-1.725 MHz en normal y modo turbo.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

7,94 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 180 vatios. Requiere dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 550 vatios.

Rendimiento relativo: 45%.

18.-GeForce GTX 1080

Bajamos un peldaño y nos vamos a la arquitectura Pascal. Este modelo fue, en su momento, muy bueno moviendo juegos en 4K, pero ha quedado como una solución óptima para 1440p. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico GP104 en 16 nm.

2.560 shaders a 1.607 MHz-1.733 MHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5X a 10 GHz.

8,87 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 180 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 43%.

19.-GeForce RTX 2060

Esta tarjeta gráfica también ha envejecido de maravilla, y todo parece indicar que tendrá una larga vida útil gracias al DLSS 2.0. Muy capaz en 1440p, y acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico TU106 en 12 nm.

1.920 shaders a 1.365 MHz-1.680 MHz.

120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

240 núcleos ténsor para inteligencia artificial.

30 núcleos RT para trazado de rayos.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR6 a 14 GHz.

6,45 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 160 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 42%.

20.-Radeon RX Vega 64

Es un modelo basado en la venerable arquitectura GCN, aunque también ha envejecido muy bien, y sigue siendo capaz de mover cualquier juego actual en 1440p sin problemas. No acelera trazado de rayos por hardware, y tiene un consumo elevado.

Núcleo gráfico Vega 10 XT en 14 nm.

64 CUs.

4.096 shaders a 1.247 MHz-1.546 MHz.

256 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 2.048 bits.

8 GB de memoria HBM2 a 1.890 MHz.

12,66 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 295 vatios, requiere dos conectores de 8 pines y una fuente de 750 vatios.

Rendimiento relativo: 41%.

21.-Radeon RX 5600 XT

Esta tarjeta gráfica es una versión recortada de la Radeon RX 5700. Tiene muchas cosas en común con aquella, pero es menos potente, y aunque puede con juegos en 1440p, se mueve mejor en 1080p si nos vamos a los últimos lanzamientos. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Navi 10 XLE en 7 nm.

36 CUs.

2.304 shaders a 1.130 MHz-1.560 MHz.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz.

7,18 TFLOPs de potencia en FP32.

Tiene un TDP de 150 vatios, requiere una fuente de 500 vatios y un conector de 8 pines.

Rendimiento relativo: 41%.

22.-GeForce GTX 1070 Ti

Fue muy popular en su momento, ya que ofrecía un rendimiento cercano al de una GTX 1080, pero con un coste mucho menor. Rinde bien en 1440p, pero se maneja mejor en 1080p con juegos exigentes y de última hornada. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico GP104 en 16 nm.

2.432 shaders a 1.607 MHz-1.683 MHz.

152 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

8,18 TFLOPs de potencia en FP32.

Tiene un TDP de 180 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 40%.

23.-Radeon RX Vega 56

Esta tarjeta gráfica fue toda una sorpresa. Empezó rindiendo menos que la GTX 1070, pero las mejoras que recibió a nivel de drivers la colocaron por encima de aquella. Muy capaz también en 1440p, ideal para 1080p. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico Vega 10 XL en 14 nm.

56 CUs.

3.584 shaders a 1.156 MHz-1.471 MHz.

224 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 2.048 bits.

8 GB de memoria HBM2 a 1.600 MHz.

10,54 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 210 vatios, requiere dos conectores de 8 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 39%.

24.-GeForce GTX 1070

Una de las mejores tarjetas gráficas de gama alta que ha lanzado NVIDIA, aunque no ha envejecido del todo bien. Sigue siendo capaz de mover juegos en 1440p con calidades máximas, aunque no de forma totalmente óptima si hablamos de juegos actuales y exigentes. Muy capaz en 1080p, no acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico GP104 en 16 nm.

1.920 shaders a 1.506 MHz-1.683 MHz.

120 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

6,46 TFLOPs de potencia en FP32.

Tiene un TDP de 150 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 36%.

25.-GeForce GTX 1660 Ti

Este modelo posicionó como alternativa de gama media para aquellos que no quisieran dar el salto al trazado de rayos acelerado por hardware. Puede con juegos en 1440p, y rinde muy bien en resolución 1080p y calidades máximas.

Núcleo gráfico TU116 en 12 nm,

1.536 shaders a 1.500 MHz-1.770 MHz.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz efectivos.

5,43 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 150 vatios, requiere un conector de 8 pines para alimentación adicional y una fuente de alimentación de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 36%.

26.-GeForce GTX 1660 Super

Una versión ligeramente recortada de la anterior a nivel de shaders, pero con diferencias mínimas en términos de potencia, así que todo lo que hemos dicho sobre ella se traslada prácticamente sin cambios.

Núcleo gráfico TU116 en 12 nm.

1.408 shaders a 1.530 MHz-1.785 MHz, modo normal y turbo.

88 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR6 a 14 GHz efectivos.

5,02 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 125 vatios, requiere un conector de alimentación de 8 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 36%.

27.-GeForce GTX 980 Ti

Esta tarjeta gráfica fue, en su momento, lo más potente de NVIDIA, de hecho podía mover juegos como The Witcher III en 4K, pero solo está realmente cómoda en resoluciones 1080p si movemos juegos exigentes, con calidad máxima, eso sí, o en 1440p ajustando la calidad para no perder fluidez.

Núcleo gráfico GM200 en 28 nm.

2.816 shaders a 1.000 MHz-1.076 MHz.

176 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

Bus de 384 bits.

6 GB de GDDR5 a 7 GHz.

6,06 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 250 vatios, requiere un conector de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 33%.

28.-GeForce GTX 1660

Otra vuelta de tuerca al núcleo gráfico TU116. Pensada para jugar en 1080p con fluidez y calidades máximas. No acelera trazado de rayos por hardware.

Núcleo gráfico TU116 en 12 nm.

1.408 shaders a 1.530 MHz-1.785 MHz, modo normal y turbo.

88 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR5 a 8 GHz efectivos.

5,02 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 125 vatios, requiere un conector de alimentación de 8 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 32%.

29.-Radeon R9 Fury X

En su momento fue la rival de la GTX 980 Ti, pero no ha envejecido bien, y sus 4 GB de memoria gráfica la limitan en algunos juegos actuales cuando nos movemos en resoluciones superiores a 1080p.

Núcleo gráfico Fiji XT en 28 nm.

64 CUs.

4.096 shaders a 1.050 MHz.

256 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

4 GB de memoria HBM a 1 GHz.

8,6 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 275 vatios, requiere dos conectores de 8 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 32%.

30.-Radeon RX 590

Una tarjeta gráfica que da lo mejor de sí con juegos en 1080p, donde se maneja cómodamente y puede, en la mayoría de los casos, mantener una fluidez total con ajustes máximos. En 1440p, tendremos que bajar calidad.

Núcleo gráfico Polaris 30 XT en 12 nm.

36 CUs.

2.304 shaders a 1.469 MHz-1.545 MHz.

144 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

7,11 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 175 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 30%.

31.-Radeon R9 Fury

Es una tarjeta gráfica que fue pensada para jugar en 1440p y que en su momento podía, incluso, con 4K reduciendo calidad, pero ahora mismo se mantiene como una buena opción para 1080p y calidades máximas.

Núcleo gráfico Fiji Pro en 28 nm.

56 CUs.

3.584 shaders a 1.000 MHz.

224 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

4 GB de memoria HBM a 1.000 MHz.

7,16 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 275 vatios, requiere dos conectores de 8 pines y una fuente de 600 vatios.

Rendimiento relativo: 29%.

32.-Radeon RX 5500 XT de 8 GB

Esta tarjeta gráfica se dirige a la gama media económica, y es capaz de mover juegos actuales en 1080p con calidades máximas sin problema (salvo contadas excepciones). En 1440p la experiencia decae bastante, pero no es inviable.

Núcleo gráfico Navi 14 XTX en 7 nm.

1.408 shaders a 1.607 MHz-1.717 MHz.

88 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

5,19 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 130 vatios, necesita un conector de 8 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 28%.

33.-Radeon RX 580 de 8 GB

Se sitúa un poco por debajo de la anterior, así que su rendimiento es muy similar. Otra solución recomendable para jugar con garantías en 1080p.

Núcleo gráfico Polaris 20 XT en 12 nm.

36 CUs.

2.304 shaders a 1.257 MHz-1.340 MHz.

144 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

6,17 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 185 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 28%.

34.-GTX 1650 Super

Es una tarjeta gráfica basada en Turing, arquitectura anterior a Ampere, pero de gama media económica. Buena opción para jugar en 1080p sin tener que renunciar a una buena fluidez, y sin reducir calidad gráfica, salvo contadas excepciones.

Núcleo gráfico TU116 en 12 nm.

1.280 shaders a 1.530 MHz-1.725 MHz, modo normal y turbo.

80 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR6 a 12 GHz efectivos.

4,41 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 100 vatios, requiere un conector de alimentación de 6 pines y una fuente de 350 vatios.

Rendimiento relativo: 27%.

35.-GeForce GTX 980

Se ha convertido en una tarjeta gráfica clásica por su excelente rendimiento. Sigue siendo muy capaz en juegos actuales con resoluciones 1080p, aunque por tema de drivers su rendimiento ha decaído en títulos de última hornada.

Núcleo gráfico GM204 en 28 nm.

2.048 shaders a 1.127 MHz-1.216 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

4,98 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 165 vatios, requiere dos conectores de 6 pines, y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 27%.

36.-Radeon RX 5500 XT de 4 GB

Esta tarjeta gráfica tiene limitada a x8 la interfaz PCIE, lo que hace que pierda bastante rendimiento en configuraciones PCIE Gen3, cosa que no ocurre con el modelo de 8 GB. No obstante, puede con juegos actuales en 1080p, aunque ajustando calidad gráfica en algunos casos.

Núcleo gráfico Navi 14 XTX en 7 nm.

1.408 shaders a 1.607 MHz-1.717 MHz.

88 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

5,19 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 130 vatios, necesita un conector de 8 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 25%.

37.-GeForce GTX 1060 de 6 GB

Otra tarjeta gráfica clásica, y una de las mejores soluciones de gama media que ha lanzado NVIDIA, ya que es capaz de ofrecer, en muchos casos, un rendimiento similar a la GTX 980. Sigue siendo muy capaz en 1080p.

Núcleo gráfico GP106 en 16 nm.

1.280 shaders a 1.506 MHz-1.708 MHz.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

4,37 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 120 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 400 vatios.

Rendimiento relativo: 25%.

38.-Radeon R9 390X

Fue una tarjeta gráfica muy potente en su momento, pero a día de hoy se mantiene como una solución viable en resoluciones 1080p si queremos mantener un buen nivel de fluidez, y una calidad gráfica elevada.

Núcleo gráfico Grenada XT en 28 nm.

44 CUs.

2.816 shaders a 1.050 MHz.

176 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 512 bits.

8 GB de GDDR6 a 6 GHz.

5,91 FTLOPs de potencia en FP32.

TDP de 275 vatios, requiere un conector de 8 pines y uno de 6 pines, y una fuente de 550 vatios.

Rendimiento relativo: 25%.

39.-Radeon RX 480 de 8 GB

Su rendimiento se coloca un poco por debajo de la RX 590, ya que aunque mantiene las bases a nivel de shaders y demás, sus frecuencias de trabajo son inferiores. Se maneja bien en 1080p.

Núcleo gráfico Polaris 10 XT en 15 nm.

36 CUs.

2.304 shaders a 1.120 MHz-1.266 MHz.

144 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

5,83 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 150 vatios, requiere un conector de 8 pines y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 25%.

40.-Radeon R9 390

Estamos ante una versión recortada de la Radeon R9 390X. Posiciona un peldaño por debajo, pero también puede con juegos actuales en 1080p y calidades altas o muy altas sin problema.

Núcleo gráfico Grenada Pro en 28 nm.

40 CUs.

2.560 shaders a 1.000 MHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 512 bits.

8 GB de GDDR6 a 6 GHz.

5,12 FTLOPs de potencia en FP32.

TDP de 275 vatios, requiere un conector de 8 pines y uno de 6 pines, y una fuente de 550 vatios.

Rendimiento relativo: 24%.

41.-Radeon RX 570

Esta tarjeta gráfica fue diseñada como solución económica para jugar en 1080p, calidad alta y 60 FPS a todos los juegos en su momento, y sigue siendo capaz de cumplir esa meta en la mayoría de los casos.

Núcleo gráfico Polaris 20 XL en 14 nm.

32 CUs.

2.048 shaders a 1.168 MHz-1.244 MHz.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

4 GB de memoria GDDR5 a 7 GHz.

5,09 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 150 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 24%.

42.-GeForce GTX 970

Una de las mejores tarjetas gráficas de gama alta económica de la historia. En su momento, era capaz de mover cualquier cosa en 1080p y calidad máxima con una fluidez total, e incluso de mover juegos en 1440p. Ahora, sigue ofreciendo un buen rendimiento en 1080p y calidades altas incluso con juegos exigentes, salvo contadas excepciones.

Núcleo gráfico GM204 en 28 nm.

1.664 shaders a 1.050 MHz-1.178 MHz.

104 unidades de texturizado.

56 unidades de rasterizado.

Bus de 224 bits + bus de 32 bits.

3,5 GB de GDDR5 a 7 GHz + 0,5 GB de GDDR5 a 7 GHz.

3,92 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 148 vatios, requiere dos conectores de 6 pines, y una fuente de 500 vatios.

Rendimiento relativo: 24%.

43.-GeForce GTX 1060 de 3 GB

Llegó como una alternativa económica a la GTX 1060 de 6 GB. Sigue siendo capaz de mover juegos en 1080p con calidades altas en muchos casos, pero su menor cantidad de memoria gráfica está haciendo que no envejezca demasiado bien.

Núcleo gráfico GP106 en 16 nm.

1.152 shaders a 1.506 MHz-1.708 MHz.

72 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

3 GB de memoria GDDR5 a 8 GHz.

3,93 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 120 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 400 vatios.

Rendimiento relativo: 23%.

44.-Radeon RX 470

Nos acercamos al límite de lo deseable para jugar en 1080p. Este modelo ya empieza a acusar el paso del tiempo, aunque sigue siendo capaz de mover muchos juegos actuales en FHD y calidades altas.

Núcleo gráfico Polaris 10 Pro en 14 nm.

32 CUs.

2.048 shaders a 926 MHz-1.206 MHz.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

4 GB de memoria GDDR5 a 6,6 GHz.

4,94 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 120 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 450 vatios.

Rendimiento relativo: 22%.

45.-GeForce GTX 1650

Una tarjeta gráfica de bajo consumo que puede mover juegos en 1080p con calidades altas o medias, según las exigencias de cada título en concreto.

Núcleo gráfico TU117 en 12 nm.

896 shaders a 1.485 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

56 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 8 GHz efectivos.

2,98 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 75 vatios, requiere una fuente de 300 vatios.

Rendimiento relativo: 21%.

46.-Radeon R9 280X

Esta tarjeta gráfica tiene ya unos años encima, de hecho llegó en 2013. Puede con juegos en 1080p con calidad media o baja, según las exigencias de cada título. Se maneja mejor en 900p.

Núcleo gráfico Tahiti XTL en 28 nm.

32 CUs.

2.048 shaders a 850 MHz-1.000 MHz.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 384 bits.

3 GB de memoria GDDR5 a 6 GHz.

4,09 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 250 vatios, requiere un conector de 6 pines y uno de 8 pines, así como una fuente de 550 vatios.

Rendimiento relativo: 18%.

47.-GeForce GTX 1050 Ti

Fue un modelo de gama media y de bajo consumo para jugar en 1080p con calidades altas-medias y una buena fluidez, pero no puede con todos los juegos actuales a ese nivel. Mueve títulos actuales en 1080p y calidad baja-media, así que es más recomendable para jugar en 900p y 720p con calidades máximas.

Núcleo gráfico GP107 en 14 nm.

768 shaders a 1.291 MHz-1.392 MHz.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

2,13 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 75 vatios, requiere una fuente de 300 vatios.

Rendimiento relativo: 17%.

48.-GeForce GTX 960

Tiene un rendimiento ligeramente inferior a la anterior, aunque es menos eficiente. En 1080p, puede con calidades medias-bajas y ofrece una fluidez aceptable. Buena opción para jugar en resoluciones 900p y 720p por poco dinero.

Núcleo gráfico GM206.

1.024 shaders a 1.127 MHz-1.178 MHz.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB (hay versiones con 4 GB) de memoria GDDR5 a 7 GHz.

2,41 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 120 vatios, requiere un conector de 6 pines y una fuente de 400 vatios.

Rendimiento relativo: 15%.

49.-Radeon RX 560 de 4 GB

Esta tarjeta gráfica es una opción interesante, ya que es económica y se lleva especialmente bien con juegos basados en Vulkan. En juegos actuales y exigentes, deberemos configurar los ajustes en calidad baja-media para mantener una buena fluidez en 1080p. Buen rendimiento en 900p con calidades máximas.

Núcleo gráfico Polaris 21 XT.

16 CUs.

1.024 shaders a 1.175 MHz-1.275 MHz.

64 unidades de texturizado.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de memoria GDDR5 a 7 GHz.

2,6 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 80 vatios, necesita un conector de 6 pines y una fuetne de 350 vatios.

Rendimiento relativo: 12%.

50.-GeForce GTX 1050

Debido a su configuración de 2 GB de memoria gráfica, y a que se lleva peor con juegos basados en Vulkan, esta tarjeta gráfica no ha envejecido tan bien como la anterior, y queda un peldaño por debajo. La diferencia en juegos como DOOM Eternal es abrumadora a favor de la RX 560 de 4 GB, así que tenedlo en cuenta.

Núcleo gráfico GP107 en 14 nm.

640 shaders a 1.354 MHz-1.455 MHz.

40 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

2 GB de GDDR5 a 7 GHz.

1,86 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 75 vatios, requiere una fuente de 300 vatios.

Rendimiento relativo: 10%.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.