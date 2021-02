Llevábamos bastante tiempo viendo informaciones que apuntaban a un nuevo kit de realidad virtual para PS5, y Sony, por fin, lo ha confirmado. La compañía japonesa ha dicho que está trabajando en dicho kit, y que esperan poder ofrecer mejoras importantes a nivel técnico que potenciarán, en gran medida, la inmersión y el realismo que experimentarán los jugadores.

Como habréis podido imaginar, el nuevo kit de realidad virtual para PS5 ofrecerá una resolución de pantalla superior, un campo de visión más amplio y traerá cambios a nivel de ergonomía. No han trascendido otros aspectos importantes, como la tasa de refresco, por ejemplo, pero lo más probable es que se sitúe entre los 90 Hz y los 120 Hz.

Por lo que respecta a la resolución de ese nuevo kit de realidad virtual para PS5, Sony no se ha atrevido a aventurar nada todavía, pero podemos tomar como referencia la resolución del kit de realidad virtual de PS4, que funcionaba a 960 x 1.080 píxeles en cada ojo, lo que nos deja un total de 1.920 x 1.080 píxeles. Con ese dato sobre la mesa, cabe pensar que el kit de realidad virtual para PS5 debería funcionar, como mínimo, a una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles.

El kit de realidad virtual para PS5 vendrá con un nuevo mando de control

Esa ha sido, sin duda, una de las novedades más interesantes que ha confirmado Sony. Para sacar el máximo partido al nuevo kit de realidad virtual, se utilizará un nuevo mando de control que estará basado en el DualSense, de hecho incluirá la mayor parte de las características exclusivas de aquel, aunque contará con un diseño distinto y ofrecerá una ergonomía mejorada.

Todo eso, unido a la mayor potencia de PS5 y al aumento de la resolución de pantalla, debería traducirse en una experiencia de realidad virtual más «premium» y mucho más interesante que la que vimos en PS4. Tuve la oportunidad de probarla en su momento, y solo me llegó a gustar el enfoque, y el resultado, de Resident Evil 7.

No hay duda de que todo lo que hemos dicho suena bien, aunque es mejor no dejarse llevar por el «hype» y esperar a ver qué es capaz de ofrecer realmente este nuevo kit de realidad virtual de PS5. Sé lo que estás pensando, ¿y cuánto tendremos que esperar? Pues bastante, la verdad, ya que la compañía japonesa ha confirmado también que todavía tiene trabajo por delante, y que este nuevo kit de realidad virtual no llegará en 2021. ¿Lo veremos en 2022? Quién sabe, pero es una posibilidad que no podemos descartar.