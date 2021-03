HDR en juegos: pronto en Windows 10

Disfrutar de HDR en juegos no es algo especialmente nuevo. Es más, no es que la actual generación de consolas sea compatible con esta tecnología, no, es que la anterior (PS4 y Xbox One) ya lo eran, y hablamos de dispositivos que salieron a la venta en 2013, hace ocho años. Y si hablamos de Auto HDR, Xbox Series cuenta con esta función. Sin embargo, por sorprendente que parezca, el soporte para Auto HDR en juegos todavía no ha llegado a Windows 10.

Con el lanzamiento de la actual generación de consolas de Microsoft, cabía esperar que que Auto HDR llegara a Windows 10 y que, de ese modo, pudiéramos disfrutar de HDR en juegos pese a que estos solo cuenten, de partida, con modo SDR. No fue así, y durante estos meses los usuarios de la consola han disfrutado de una función que no estaba disponible en PC, aunque el hardware de los mismos pueda ser muy superior al de la consola.

Sin embargo, y según podemos leer en el blog de Direct X, esto podría estar a punto de cambiar y, es más, los insiders pueden comprobarlo ya, si instalan en sus sistemas la Build 21337, ya liberada en su canal, y que por fin cuenta con Auto HDR, un elemento clave para que sea posible jugar en Windows 10 haciendo uso de esta tecnología.

Esta implementación de Auto HDR es, a grandes rasgos, la misma que podemos encontrar Xbox Series, y al igual que en la misma, lo que hace es permitir disfrutar de HDR en juegos pese a que éstos no hayan sido desarrollados contando con dicha tecnología, siempre que se basen en Direct X 11 o Direct X 12.

«Si bien algunos estudios de juegos desarrollan para PC de juegos con HDR, Auto HDR para PC tomará juegos DirectX 11 o DirectX 12 solo SDR y ampliará de manera inteligente el rango de color / brillo hasta HDR«, dice Hannah Fisher , que firma la entrada en el blog. «Es una función de plataforma perfecta que le brindará una nueva experiencia de juego increíble que aprovecha al máximo las capacidades de su monitor HDR«.

De momento la función está en pruebas, y según se afirma en el blog la complejidad de llevar Auto HDR a todos los juegos está siendo superior a la esperada. No obstante, que una primera implementación de la misma ya esté llegando a los insiders, sumado a la compatibilidad con más de 1.000 juegos, significa que ya está lo suficientemente avanzada como para que podamos esperar su llegada en unos meses, ¿tal vez en Sunny Valley? Disfrutar en HDR en juegos en Windows 10, pese a que estos por diseño sean SDR, podría ser una realidad antes de que termine el año. Y, visto el buen funcionamiento de Auto HDR en Xbox Series, esta es una excelente noticia para los jugadores.