Apenas ha pasado un mes y medio desde el lanzamiento de su anterior versión y aquí llega Vivaldi 3.7 para PC y Android, esta vez con ambas ediciones estrenándose al unísono, pero cada una con sus propias novedades.

Si eres usuario de este particular navegador web , presta atención a lo que trae de nuevo Vivaldi 3.7, porque no es lo habitual, aunque puede gustarte incluso más; y si no lo eres, con este lanzamiento se te presenta una buena oportunidad para darle la oportunidad, valga la redundancia.

Vivaldi 3.7 para PC

Comenzando por Vivaldi 3.7 para PC (Linux, Mac, Windows), que a fin de cuentas es el principal caballo de batalla del proyecto, son varias las novedades anunciadas, pero las más destacadas no tratan de nuevas y pintorescas funciones, sino de algo tan básico como el rendimiento del navegador.

Así, los desarrolladores de Vivaldi han realizado «muchas mejoras internas en el navegador» hasta conseguir duplicar la velocidad de apertura de las pestañas y aumentar en un 26% la velocidad de apertura de nuevas ventanas. Dicho así no parece gran cosa porque las velocidades en este tipo de elementos son poco perceptibles por el ojo humano, pero insisten en que lo notaremos en el día a día, dependiendo eso sí del equipo en el que ejecutemos la aplicación.

Las mejoras de rendimiento señaladas se extraen de pruebas internas realizadas por el equipo de desarrollo de Vivaldi «en un PC con Ubuntu 18.04 con CPU Intel Core i3 de 2 GHz y 4 GB de RAM». Un equipo con los recursos justos, vaya, pero siempre es interesante que recuerden que la experiencia de usuario va más allá de tener mil funciones, así que bienvenida sea la mejora.

Por otro lado, Vivaldi 3.7 llega con soporte nativo para los dispositivos M1 de Apple y también se nota sustancialmente en el rendimiento, de nuevo, según las pruebas realizadas por el equipo de desarrollo.

Pero hay más. Vivaldi 3.7 incluye otras novedades en la forma de extensiones a funciones ya presentes en el navegador, como por ejemplo la recarga periódica en los paneles web (las páginas que se pueden anclar en el panel lateral), una nueva opción en el menú contextual de las pestañas para apilar pestañas del mismo dominio, la mejora en los comandos rápidos o el inicio de las actualizaciones en segundo plano para Windows.

El puntazo de Vivaldi 3.7 para PC, sin embargo, es el culmen de la personalización de los menús contextuales, una función que se ha ido extendiendo a los diversos apartados del navegador y que se completa con la que posiblemente sea opción más interesante de todas: la edición de los menús contextuales de la páginas web, incluyendo el fondo de página, texto, enlaces, selección y contenidos incrustados como imágenes, audio o vídeo. Una ‘frikada’ solo apta para los más cafeteros, pero de eso va Vivaldi.

Vivaldi 3.7 para Android

¿Qué hay de nuevo en Vivaldi 3.7 para Android? No tanto como la versión para PC, pero sí varios detalles que gustarán. A destacar la nueva forma de añadir marcadores, que mejora y simplifica la anterior. El siguiente vídeo lo ilustra en menos de un minuto.

Asimismo, también se ha añadido un nuevo asistente de inicio para ayudar a los nuevos usuarios a configurar los aspectos básicos del navegador la primera vez que lo ejecuten, de manera muy similar a como funciona en la versión para PC. Esta asistente brinda la posibilidad de activar el bloqueador de publicidad, elegir entre pestañas clásicas o al estilo Chrome, usar el tema claro u oscuro y activar la sincronización de datos.