Microsoft Edge se integra en la búsqueda de Windows 10… pero de verdad, vendría a ser el titular al completo, y es que si por un lado el sistema de búsqueda de Windows 10 tiene sus detractores por la forma en la que se ha planteado y funciona, dificultando la integración con servicios de terceros mientras antepone los propios de Microsoft, algo coherente en principio a razón de quien desarrolla el software, pero criticable por la posición que ostenta… Por el otro, se echaba en falta lo que viene.

Y lo que viene no es ni más ni menos que una integración realmente profunda entre Microsoft Edge y la búsqueda de Windows 10. La nueva versión del navegador web de los de Redmon está dando mucho de que hablar, por lo general para bien, y no tenía sentido que no afinasen su funcionamiento para que la experiencia en Windows sea lo más productiva posible. Es justo lo que harán a partir de Windows 10 2004 (Windows 10 May 2020 Update) en adelante, según se informa.

Microsoft Edge en la búsqueda de Windows 10

¿En qué consistirá exactamente la integración de Microsoft Edge en la búsqueda de Windows 10? En casi todo lo que se le podría pedir e incluso algo más: pestañas abiertas y cerradas recientemente, marcadores, historial de navegación… todo eso aparecerá en la búsqueda de Windows 10, siempre y cuando la opción de integración esté habilitada. Pero si además se tiene activada la sincronización del navegador, se mostrarán también los datos de otros dispositivos, léase otros PC o el móvil.

Como se puede apreciar, la funcionalidad que aportará esta integración va a ser mucha, pero será unidireccional, cabe aclarar: la búsqueda de Windows 10 podrá acceder a todos los datos mencionados y no al revés. Es decir, no podrás, a través de Microsoft Edge, buscar en tu escritorio y demás, como por otra parte era de esperar. Esta integración, no obstante, se está empezando a probar en las versiones en desarrollo del navegador y no llegará de manera inminente al grueso de usuarios del mismo.

En esencia, la integración de Microsoft Edge en la búsqueda de Windows 10 se podrá activar y desactivar en la configuración del propio navegador bajo demanda y uno de sus aspectos más delicados, la privacidad, no parece que vaya a suponer un problema: al fin y al cabo, tanto la información del sistema como la del navegador ya están gestionados por Microsoft, máxime cuando se está utilizando la sincronización de datos. Sin embargo, deshabilitar la función eliminará los datos compartidos con Windows.