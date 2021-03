El culebrón que nunca acababa finalmente ha terminado y, después de varios años de espera OnePlus ha presentado su más que esperado OnePlus Watch, un reloj inteligente que llega para dar más vida a un sector que, pese a un cierto movimiento, parece llevar estancado prácticamente desde su nacimiento. Todavía no está claro el efecto que tendrá la llegada de esta nueva propuesta, pero si el fabricante ha visto un espacio de oportunidad, pensemos que se basa en algo más que en sus buenos deseos.

Y aunque todavía es pronto para saber si va a ser un éxito o un fracaso, lo primero que sabemos del OnePlus Watch es, sin duda, prometedor, y es que por fin podríamos estar hablando de un smartwatch dirigido a todos los públicos, aunque sus prestaciones puedan no ser tan punteras como las que vemos en smartwatches tope de gama de otros fabricantes. Y viene además, de la mano de los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, lo que invita a pensar en la interesante integración que puede surgir entre el OnePlus Watch y los smartphones de nueva generación del fabricante.

Lo primero que llama la atención del OnePlus Watch es, claro, su aspecto. Cada día doy gracias de que las esferas circulares parezcan estar ganando la batalla a la rectangulares en los smartwatches. No digo que las segundas sean malas, ojo, es puro gusto personal. En la que nos ocupa hoy hablamos de una esfera de 46 milímetros (el OnePlus Watch se lanzará con un único tamaño) con marco de acero inoxidable que protege una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con una resolución de 454 x 454 píxeles. En cuanto a su correa, de base viene equipado con una de silicona, pero podrá ser cambiada por correas convencionales del mismo tamaño.

En el interior del OnePlus Watch encontramos una batería de 402 miliamperios que, según el fabricante, proporciona hasta dos semanas de autonomía. Pero aún más interesante que esto es la velocidad de carga, y es que según las especificaciones, conectar el OnePlus Watch cinco minutos al cargador proporcionará carga para un día entero, mientras que hacerlo 20 minutos alargará su autonomía hasta una semana, algo ideal para los usuarios que no quieren tener que preocuparse de cargar el reloj cada dos o tres días, al igual que ya tienen que hacer con el smartphone, la tablet, etcétera.

En el interior del OnePlus Watch nos encontramos con una sorpresa a medias, y es que una de las principales dudas del smartwatch de OnePlus es si finalmente contaría con WearOS o, por el contrario, emplearía otro sistema operativo. Finalmente el reloj no cuenta con el sistema operativo de Google para wearables, en su lugar emplea un OS de tiempo real. Seguramente esta sea la razón por la que, al menos de momento, el reloj es compatible con Android pero no con iOS. Es decir, que si tienes un iPhone, el OnePlus Watch no es tu opción.

Cuesta un poco entender esta decisión, la verdad, y es que renunciar a Wear OS supone, en este caso, renunciar a los usuarios de iPhone, cerca de un 25% según datos de StatCounter. Parece una cantidad de usuarios demasiado elevada como para cerrarse voluntariamente al mercado no parece, al menos a priori, una buena idea. Y es que reconozco que, como usuario de iPhone un tanto decepcionado con los smartwatches, esperaba el OnePlus Watch con bastante curiosidad.

En lo referido a sus funciones, es evidente que OnePlus no se ha despegado de sus competidores y, al igual que Samsung, Apple, etcétera, OnePlus ha puesto el foco en las actividades deportivas, con capacidad para detectar y cuantificar hasta 110 tipos de actividades deportivas, además de recordatorios para combatir hábitos y tendencias sedentarias y registro de actividades gestionable desde OnePlus Health. Además, su capacidad de almacenamiento te permitirá guardar más de 500 canciones para poner banda sonora a los entrenamientos. Además, para poder practicar las actividades deportivas con tranquilidad, el reloj soporta hasta cinco atmósferas de presión bajo el agua y resistencia IP 68.

En lo referido a sensores, el OnePlus Watch cuenta con acelerómetro, unidad giroscópica, brújula, sensor óptico de frecuencia cardíaca y oximetría, sensor de luz ambiental, sensor de presión de aire y posicionamiento (GPS, GLONASS, Galileo y Beidou) y su conectividad se basa en Bluetooth de bajo consumo.

La fecha de disponibilidad del OnePlus Watch se anunciará las próximas semanas, llegará en colores plateado y negro (para más adelante se espera una edición especial con correo de cuero) y su precio será de 159 euros.

Mas información: OnePlus