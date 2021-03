Si bien los rumores sobre la posible llegada del OnePlus Watch, el primer smartwatch de la compañía china (que no primer wearable, con la ya estrenada OnePlus Band) han estado circulando durante los últimos meses, parece que finalmente podemos abandonar la incertidumbre con el último teaser publicado por la propia OnePlus, que prácticamente confirma a viva voz la próxima llegada de su reloj inteligente.

Tal y como se puede leer en este comunicado, las referencias hacia el OnePlus Watch son más que evidentes: «Ahora, mientras el reloj avanza hasta el lanzamiento de nuestro último buque insignia, nos complace ofrecerles un anuncio exclusivo de la comunidad … es hora de algo nuevo. Esta nueva incorporación a la familia OnePlus es saludable, puntual e incluso te cuida mientras duermes«.

Aunque sin duda la mayor sorpresa llega con la fecha, que al situarlo en una llegada conjunta con los nuevos OnePlus 9, apuntaría a una presentación oficial más que inminente, para el 23 de marzo.

You asked for it. You’re getting it.

— OnePlus (@oneplus) March 12, 2021