Poco después de cumplir los 25 años desde su lanzamiento, y justo a tiempo para celebrar la Pascua, Windows 95 vuelve a convertirse en objeto de actualidad con el reciente descubrimiento de un nuevo «easter egg» nunca antes visto, descubierto dentro de una de las aplicaciones nativas del sistema operativo, así como otras pequeñas referencias ocultas dentro de otros huevos de pascua ya conocidos.

Los huevos de Pascua siempre son divertidos de encontrar, ya que brindan un pequeño vistazo a un momento relajado en el ritmo normalmente agitado y serio del desarrollo de software. Y es que como pequeño guiño para demostrar su presencia o cariño al desarrollar estos software, no es infrecuente ver cómo los desarrolladores introducen pequeñas funciones, mensajes o incluso un minijuegos ocultos para los usuarios. Aunque a veces estos están quizás demasiado bien escondidos.

Tal y como compartió el hacker y desarrollador de Windows Albacore (y reproducen desde BleepingComputer) este nuevo huevo de Pascua de Windows 95 se encontraba dentro de la aplicación Internet Mail, teniendo que acceder a la pestaña de «Ayuda» de la aplicación y abrir la ventana «Acerca de», seleccionar uno de los archivos de texto adjuntos, y escribir el comando «MORTIMER», abriendo así una ventana secreta en la que se muestra una lista con los nombres de los desarrolladores de la misma.



Además del descubrimiento de este inédito huevo de Pascua, Albacore también compartió un vídeo actualizando otro de los huevos de Pascua ya conocidos del equipo de productos de Windows 95, con el que podemos ver el nombre de todos y cada uno de los desarrolladores involucrados en la creación del propio sistema operativo Windows 95.

Y es que la «versión final» de este huevo de Pascua podría lanzarse creando una carpeta llamada «and now, the moment you’ve all been waiting for» (y ahora, el momento que todos han estado esperando), renombrándola como «we proudly present for your viewing pleasure» (presentamos con orgullo para su placer visual), y volviendo a renombrarla como «The Microsoft Windows 95 Product Team!» (el equipo de producto de Microsoft Windows 95) antes de tratar de abrirla para activar un pequeño vídeo secreto con una «escena de créditos» acompañada de su propia melodía MIDI.

Para facilitar el lanzamiento del huevo de Pascua, Albacore parcheó shell32.dll para que pudiera iniciarse abriendo una carpeta llamada ‘Clouds’, como se muestra en el video a continuación:



Quién sabe, igual dentro de unos pocos años, o quizás dentro de otros 25 para coincidir con su 50 aniversario, alguien continúe encontrando alguna joya oculta dentro de este mítico sistema operativo.