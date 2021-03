John Hanke, CEO de Niantic, la conocida compañía detrás de los exitosos juegos de móvil Ingress, Pokémon Go, Harry Potter Wizzards Unite, y las ya anunciadas próximas llegadas de Catan World Explorers y Pikmin, acaba de publicar lo que parece ser un dispositivo de realidad aumentada portátil, creado alrededor de unas gafas comunes, sobre el que claramente destaca el logotipo de la compañía.

Todavía lejos del 4 abril, por el momento no hay por qué tomarse este pequeño teaser a broma. Y es que aunque hace tiempo Niantic estuvo negando el hecho de que estuviesen desarrollando su propio hardware AR, la compañía lleva ya bastante tiempo «tonteando» con la posibilidad de adaptar sus juegos a la realidad aumentada.

De hecho, a finales de 2019, la compañía subió al escenario con Qualcomm para discutir los planes para un casco de realidad aumentada utilizando la plataforma Snapdragon XR2 del fabricante de chipsets, algo que según aseguraban haría que su ecosistema Niantic Real World Platform se llevara a dispositivos AR de terceros.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G

— John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021