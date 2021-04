Minecraft 1.17 introducirá grandes cambios en la minería

Con cada nueva snapshot que nos acerca un poco más a Minecraft 1.17, más claro podemos ver que de la mano de los cambios relacionados con el subsuelo, vienen también profundos cambios relacionados con la minería. Cuando llegue la versión definitiva, es decir, con el debut de Minecraft 1.17, te contaremos en detalle todo lo relacionado con las novedades a la hora de adentrarse en las entrañas del overworld, pico en mano, en busca de suerte.

Hasta ahora, en anteriores snapshots, ya hemos comprobado como el cambio de altura de los mapas (recuerda, ahora el límite inferior se encuentra en la capa Y -64, y no en la 0 como hasta ahora) conllevará un importante cambio en la distribución de los minerales. Ya te hablamos de estos cambios hace unas semanas, cuando te contamos dónde encontrar diamantes a partir de la snapshot 21W8A. Desde entonces se han producido varios reajustes y, por ejemplo posteriormente se redujo sustancialmente la presencia de diamantes, y recientemente se mejoró, un poquito, este punto. Sea como fuere, hasta que no podamos ver Minecraft 1.17 o, por lo menos, las versiones beta finales, no tendremos claro las mejores capas para cada mineral.

Y hoy, en la snapshot 21w14a nos hemos llevado una sorpresa, que seguramente cambiará el equipo con el que bajamos normalmente a las minas. Y es que si, hasta ahora, al picar los bloques de oro, hierro y cobre, obteníamos el bloque que habíamos picado (es decir, el bloque de roca con los fragmentos de mineral en el mismo), a partir de esta beta lo que pasará a nuestro inventario es el mineral en crudo, es decir, los fragmentos de oro, hierro y cobre correspondientes, y es una novedad que llegará, salvo sorpresas, a la versión final de Minecraft 1.17.

¿Y por qué este cambio en Minecraft 1.17? Si has explorado el subsuelo en las anteriores snapshots, habrás comprobado que oro, hierro y cobre se pueden encontrar tanto en la roca normal como en la nueva pizarra profunda, el material que sustituye a la roca en los niveles más bajos del mapa. Para Mojang esto genera un problema con el inventario, puesto que las menas de oro ocupan distintos slots del mismo (un razonamiento bastante acertado, en realidad). Para evitar este problema, y del mismo modo que ocurre ya con el diamante, al picar obtendremos directamente el mineral.

¿Significa esto que podrás olvidarte del horno para fundir los materiales? No, en realidad esta operación seguirá siendo necesaria para convertir los metales extraídos en lingotes, que ya sí podrás emplear del modo habitual. Es decir, hasta que este nuevo formato de los metales no pase por el horno, será totalmente inútil (o al menos eso parece de momento). Así que quizá, ahora mismo te estés preguntando qué es lo que cambia esto, ¿verdad? Por qué hace que la gestión de las herramientas vaya a ser distinta en Minecraft 1.17.

Efectivamente, que ahora Fortuna afecte también a oro, hierro y cobre, hace que ya no tenga sentido bajar con un pico con punta de seda. En su lugar, el menor compañero de viaje a las profundidades de la tierra en Minecraft 1.17 será la herramienta más recomendable, con diferencia. Hasta ahora, era habitual picar el diamante con punta de seda, y ya en la superficie picar el bloque con fortuna, pero ahora este modelo deja de tener sentido.