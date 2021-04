Aún recuerdo la primera vez que vi un Logitech Harmony, me fascinó. Aunque su precio me disuadió de comprarlo, por cuestiones de trabajo pude probar uno y reconozco que me dejó un excelente sabor de boca. Por eso, y aunque tiene todo el sentido del mundo (ahora entraremos en ello) no puedo evitar sentir una cierta pena, o más bien nostalgia, al saber que Logitech ha decidido dar por finalizada esta línea de producto.

Según podemos leer en CEPro, los planes para Logitech Harmony pasan por finalizar con la llegada de nuevas unidades al mercado, si bien se seguirán vendiendo todas las unidades ya fabricadas. Para que el mando universal programable siga resultando atractivo tanto para posibles nuevos usuarios como, sobre todo, para quienes ya cuentan con uno de ellos, la compañía asegura que seguirá manteniendo viva la plataforma creada alrededor de estos mandos y, entre otras cosas, no tienen prevista una fecha de finalización en la tarea de añadir nuevos mandos a la base de datos de la que se alimenta el mando.

De manera resumida, y según podemos leer en ese artículo, la compañía habla de mantener el soporte técnico y las actualizaciones para los Logitech Harmony «a perpetuidad» o, para ser más exactos, mientras queden usuarios de la plataforma. Así, a la espera de ver en cuánto tiempo se traduce este compromiso, me parece destacable que Logitech no se acoja al fin del ciclo de vida de los dispositivos, para dar carpetazo a todo lo relacionado con ellos. Repito, es pronto para llegar a conclusiones, pero al menos en primera instancia, el compromiso que la compañía parece mostrar con los usuarios de Logitech Harmony me parece digno de mencionar.

Nacida en una época en la que los mandos a distancia se acumulaban sobre la mesa, Logitech Harmony supuso una muy interesante propuesta, que nos permitía unificar en un solo mando la gestión del televisor, el reproductor de DVD, el disco duro multimedia, el grabador de DVD con disco duro, el equipo de sonido… sí, tiempos en los que casi tenías que contar con una plaza del sofá específicamente para dichos controles. Ya existían mandos programables, pero la inteligencia de los Logitech Harmony, junto con la posibilidad de descargar las configuraciones de mandos concretos desde Internet hizo que destacaran sobre su competencia.

Con el paso de los años, sin embargo, el número de dispositivos que controlamos con mandos mediante infrarrojos ha descendido considerablemente, y que muchos de los dispositivos que conectamos actualmente al televisor ya no se comuniquen por iR, sino mediante WiFi, tampoco ha ayudado. Desde hace ya tiempo, los Logitech Harmony se han convertido en un medio para controlar sistemas de hogar inteligente y pueden interactuar con asistentes digitales como Siri. No obstante, parece que su demanda ha sido insuficiente como para mantener su producción.

Tenemos aquí una muestra más de cuán efímera puede ser la vida de algunos dispositivos. Ya lo vivimos hace unos años con los navegadores GPS y con los reproductores de Mp3, funciones que fueron asumidas por los smartphones. El ocaso de los mandos a distancia no ha sido tan evidente, puesto que los de los televisores y los reproductores de blu ray siguen estando presentes, pero la despedida de dispositivos como los Logitech Harmony nos deben servir de recordatorio de que en pocos años es posible que sean los smartphones los que asuman también la función de los mandos a distancia.