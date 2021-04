Yuri Gagarin: 60 años desde su paseo espacial

Vivimos tiempos apasionantes en lo referido a la exploración espacial, y es en estos tiempos, más que nunca cuando tenemos que recordar a Yuri Gagarin, Scott Glenn, Neil Armstrong y Buzz Aldrin y demás pioneros que un día, hace ahora ya ya entre cinco y seis décadas, empezaron a escribir una historia que, aún hoy, sigue siendo formidable. Muchos de los planes de presente y futuro tienen su origen en las gestas que se escribieron en la década de los sesenta.

Fue el 12 de abril de 1961 cuando, a bordo de la Vostok 1, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, realizando una órbita completa alrededor de la Tierra antes de volver a nuestro planeta. Eran los tiempos en los que la extinta URSS le tomó la delantera a Estados Unidos en la carrera espacial (ya venía de un logro anterior con el Sputnik). Un tiempo en el que las dos superpotencias persiguieron los objetivos correctos por las razones equivocadas.

Pocos podrían haber imaginado el 9 de marzo de 1934, cuando Yuri Alekseevich Gagarin en el pueblo de Klushino (posteriormente renombrando con el apellido de su héroe local), que la nueva generación de una familia de campesinos (su padre era carpintero y su madre trabajaba en una granja colectiva) tomaría un camino muy distinto, que en primera instancia lo llevaría a la fuerza aérea de la Unión Soviética, y que desde ahí daría el salto que lo hizo elevarse tan, tan alto.

Yuri Gagarin es, a día de hoy, uno de los nombres indisolublemente asociados a los orígenes de la exploración espacial. Lo que no tantos recuerdan son las condiciones en las que el cosmonauta se convirtió en la leyenda que es hoy en día. Dentro de una cápsula de apenas dos metros de diámetro y sin control alguno sobre los instrumentos de navegación, casi se podría decir que, durante el vuelo, su rol no fue demasiado diferente del que vivió la perra Laika un tiempo antes. La misión, su misión, era comprobar si podía sobrevivir a la experiencia… y no tenía demasiadas papeletas a su favor.

El cohete responsable de poner en órbita a Yuri Gagarin tenía, hasta el momento, un índice de fiabilidad de alrededor del 50%. Es decir, podía funcionar bien, pero también podía explotar, no elevar la cápsula lo suficiente, desviarse de la trayectoria prevista o, en el menos malo de los casos, simplemente no encenderse. Dicho de otra manera, cualquier ingeniero, en la actualidad, se negaría en redondo a permitir una prueba con un cohete que ofreciera tan poca seguridad. Eran otros tiempos, y Yuri Gagarin fue, indudablemente, muy valiente, por no decir temerario.

No fue, ni remotamente, una misión sencilla ni exenta de sobresaltos. Durante los 108 minutos que duró el vuelo, Yuri Gagarin tuvo algunas razones para tener miedo. La principal razón de ello fue un fallo en los cálculos por el que la Vostok 1 se elevó más de lo previsto. Esto hizo que la vida de Gagarin y el éxito de la misión dependieran de los frenos de la cápsula. Y es que de haber fallado, y aunque la nave llevaba provisiones para varios días, su estancia en el espacio se habría prolongado mucho más allá de hasta donde habrían llegado sus existencias e, inevitablemente, habría fallecido.

Al final, aunque los frenos funcionaron, la Vostok 1 no aterrizó en el lugar previsto. Así, al salir de la cápsula, Yuri Gagarin se encontró con una madre y una hija recogiendo patatas, y tuvo que esforzarse en hacerles ver que no era un espía ni nada por el estilo. Después de eso, sí, vino la gloria, giras internacionales por países amigos del bloque del este y, eso sí, nunca más volvió a volar en el espacio. Seguramente la URSS lo consideraba más útil como elemento de propaganda, frente a unos Estados Unidos que, en aquel momento, vieron palidecer sus esfuerzos para ser los primeros en la carrera espacial.

Decía antes que las dos superpotencias persiguieron los objetivos correctos por las razones equivocadas, y es que la exploración espacial es un hito fundamental en la historia de la humanidad. El vuelo de Yuri Gagarin, al igual que el de Nel Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, es equiparable solo a gestas como la de los hermanos Wright, o marineros como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Hombres que arriesgaron sus vidas por llegar más allá. Que fuera en el contexto de la guerra fría resta mérito a sus motivaciones, pero no a sus héroes.

