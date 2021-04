El juicio entre Apple y Epic Games está sirviendo, entre otras cosas, para que afloren interioridades y trapos sucios de ambas tecnológicas, en parte por las declaraciones que cada una hace de su contrincante, pero en otros casos también por la documentación que están teniendo que aportar las dos compañías para el proceso. Y a la espera de que las cabezas de ambas, Tim Cook y Tim Sweeney hagan sus esperadas declaraciones, resulta muy interesante dar un ojo a todo lo que está trascendiendo.

Y hoy hemos encontrado un dato muy interesante, que no nos pilla por sorpresa pero que nos permite cuantificar el agujero que supone para Epic Games su tienda de juegos online. Y no es moco de pavo, pues en los dos últimos ejercicios el déficit generado por esta división de negocio fue de 453 millones de dólares, unos 380 millones de euros al cambio actual, 181 millones de dólares en 2019 y 273 el año pasado. Y aún más llamativa es su previsión para 2021, año que esperan cerrar con unas pérdidas de 139 millones de dólares (algo más de 116 millones de euros).

En concreto, según la documentación presentada por Epic Games, sus planes apuntan a que la unidad de negocio de Epic Games Store no será rentable hasta 2023, momento en el que esperan que su modelo, basado en cobrar un 12% por las ventas de los juegos publicados, pase a ser sostenible. Una previsión que, siento decirlo, pero a día de hoy, y a falta de saber qué planes de futuro tiene Epic para su tienda, parecen excesivamente optimista.

Y es que, solo en 2020, Epic Games invirtió 444 millones de dólares para lograr títulos exclusivos, según informa TechPowerUp, una cantidad a la que habría que sumar la enorme inversión que debe suponer su política de regalar juegos todas las semanas, y que en ocasiones ofrece títulos no muy reconocidos, pero que también nos ha sorprendido regalando algún triple A como GTA V. Solo en 2020, Epic Games Store regaló 749 millones de copias de juegos, lo que, al menos por lo que nos contasteis vosotros, no os ha animado a la mayoría a comprar juegos en la misma.

Más inteligente es, sin duda, el movimiento de apostar por las exclusivas. Guste o no guste, y a falta de ofrecer un mayor atractivo a los jugadores, la clave para generar ingresos es garantizárselos por la vía de las exclusivas. Por ejemplo, con el regalo de GTA V, se especuló con la posibilidad de que el más que esperado GTA VI llegara a PC, en exclusiva, mediante Epic Games Store. No parece probable que Rockstar esté dispuesta a cerrarse otras puertas, pero este sector es tan peculiar que no podemos descartar nada.

El mejor ejemplo hasta el momento lo encontramos en la llegada de la saga Kingdom Hearts a PC. Es cierto que los precios son un tanto excesivos, pero hablamos de una colección de juegos con una legión de seguidores, y que durante muchos años parecía muy lejana del mundo del PC. Ese, más que el de regalar juegos, es el camino que podría hacer que sus números pasen a ser verdes, y que la compañía pueda diversificar un poco sus fuentes de ingresos y no dependa tanto de Fornite.