Hace unos días que la actualización de Chrome 90 se extiende entre su vasta base de usuarios y aunque a diferencia de las últimas versiones del navegador de Google no incluye grandes novedades a nivel de funcionalidad, es un lanzamiento importante en más de un sentido y no conviene perderle la pista se tenga como predeterminado o no, pues muchos de sus cambios internos provienen directamente de Chromium y serán aplicados por el resto de los navegadores que maman de este.

Las novedades más destacadas de Chrome 90 se engloban en dos grupos: seguridad y soporte de vídeo, que vale para más que solo ver vídeo. Asimismo, Chrome 90 es una versión de especial interés para desarrolladores, ya que implementa mejoras en las que no entraremos, porque aquí no escribimos para desarrolladores, pero que también se merecen una escueta mención. Para más datos, el megachupiguay vídeo de presentación, que te interesará ver tanto si desarrollas web como si utilizas Chrome como herramienta para ello.

Chrome 90, novedades

Pasando ya a las novedades de Chrome 90 enfocadas en el usuario final, el primero bloque corresponde a la seguridad y comienza con el parcheo de una vulnerabilidad grave hallada en el motor JavaScript del navegador, cuya nueva versión resuelve. Pero si usas algún otro derivado de Chromium no te preocupes, porque todos han recibido su parche o deberían hacerlo en breve.

Sin embargo, lo más destacado de Chrome 90 en este aspectos -el de la seguridad- es la nueva política de conexiones cifradas, por la cual el navegador priorizará a partir de ahora la conexión a través de HTTPS cuando se navegue por sitios que ofrezcan tanto una versión sin cifrar como cifrada. Esto es algo que ya hizo Firefox 83 y tiempo antes Brave con el complemento HTTPS Everywhere.

Como ya señalamos en su momento, no obstante, esta «imposición» llega bastante tarde, y es que nadie ha hecho más que la propia Google por la adopción de HTPPS, penalizando en su buscador a aquellos sitios que no han implementado dicho protocolo. No deja de ser un poco extraño que esta característica se haya retrasado tanto en el mismo navegador de Google.

Otro cambio a nivel de seguridad que trae Chrome 90 es el bloqueo definitivo del puerto 554 para HTTP, HTTPS y FTP por la cantidad de ataques que se reciben por ahí.

Pasando al vídeo, Chrome 90 ha implementado el soporte de codificación vía CPU con el códec AV1, que ya se usaba para decodificación, pero que ahora se amplía ala inversa y, si el hardware acompaña, promete mejoras relevantes especialmente en videollamadas basadas en el protocolo estándar WebRTC utilizado por servicios como Google Duo, Google Meet u otros.

AV1 funciona con los códecs H.264 y H.265 y se espera que su implementación mejore las videollamadas reduciendo el ancho de banda necesario, pero sin que la calidad se vea mermada. Al menos es así sobre el papel y, repetimos, siempre que el hardware acompañe, porque en procesadores antiguos no se debería notar ninguna mejora. Además, esta novedad se relega por el momento a la versión de escritorio del navegador.

El resto de novedades de Chrome 90 son más bien pequeños detalles, aunque con esta versión se extiende por fin a todos los usuarios del navegador la función de búsqueda de pestañas abiertas que se estrenó con Chrome 87 el año pasado nada menos. También llega tarde, sñí, pero como se suele decir, ¿nunca es tarde si la dicha es buena?