Netflix y Sony Pictures Entertainment han firmado un acuerdo por el cual todas las películas que estrene en cines en 2022 el segundo, irán a parar directamente a la plataforma de vídeo bajo demanda del primero de manera exclusiva, nutriendo su catálogo de títulos de renombre con los que sus, por lo general pobres producciones propias, no pueden competir.

El acuerdo entre Netflix y Sony se ha saldado según cuentan los medios especializadas estadounidenses con la friolera cifra de mil millones de dólares que soltará el servicio de streaming por hacerse con los derechos de distribución en exclusiva de dichos estrenos no para siempre, sino durante 18 meses, a lo largo de los cuales lanzamientos tan esperados como Uncharted o Spider-Man: Un nuevo universo 2 solo se podrán ver en línea en Netflix.

Una vez cumplidos los 18 meses que recoge el acuerdo, las películas permanecerán disponibles en Netflix, pero Sony podrá distribuirlas en otras plataformas de VOD. Sin embargo, la colaboración entre Netflix y Sony es más extensa e incluye, además de los estrenos que lleguen a los cines, producciones creadas ex profeso para emitirse por streaming y por lo que se ha adelantado, ya hay varias en marcha, sin especificar más de qué clase de contenido se trata.

Con todo, este acuerdo entre Netflix y Sony tiene excepciones y ya te puedes imaginar cuáles son: Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home, cuyos estrenos están programados respectivamente para septiembre y diciembre de este año, aunque habrá que ver si se materializan o la pandemia lo impide, y otras dos películas de superhéroes que que Sony está haciendo en colaboración con Marvel Studios.

El acuerdo entre Netflix y Sony sale adelante después de finalizar una similar que la compañía japonesa tenía con Starz, y que concluye precisamente este 2021, aunque incluso este ha tenido excepciones, como lo fue el estreno en exclusiva en Apple TV+ de Greyhound, el drama bélico protagonizado por Tom Hanks que debido a las circunstancias, no llegó a pasar por cines.

Visto lo visto, la pregunta es, ¿qué pasará si la pandemia no da tregua y Netflix y Sony tiene que recalibrar las fechas de lanzamiento en uno y otro medio? Este tipo de detalles no ha trascendido, pero sí que la segunda mantiene el privilegio de reprogramar lo que considere necesario en relación a cómo se desenvuelva la situación. Sea como fuere, se espera que Sony estrena el menos un par de docenas de películas importantes y, más pronto o más tarde, Netflix se las quedará todas.