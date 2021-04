Ingenuity podría volar en Marte mañana por primera vez

Si los planes salen según lo previsto, mañana a estas horas ya estaremos celebrando un hito en la historia de la exploración espacial: el helicóptero Ingenuity habrá sido el primer dispositivo creado por el ser humano que vuela en un planeta que no es la Tierra. Y no sé a ti, pero a mí estas cosas me siguen generando una enorme ilusión y poniendo los pelos de punta. La carrera espacial lleva unos años volviendo a pisar el acelerador y ofreciéndonos momentos históricos, y que son mucho más trascendentes de lo que puede parecer en una primera lectura.

Desde su separación de la Perseverance, el pasado cuatro de abril, Ingenuity se ha estado preparando para su primer vuelo. Superó con éxito su primera noche a la intemperie (es decir, ya sin la protección que le ofrecía la Perseverance), todo un logro si tenemos en cuenta las características de su emplazamiento marciano. Como ya te contamos entonces, un día cálido en esa región de Marte es equiparable a uno gélido en la Tierra, y el Ingenuity puede tener que enfrentarse a temperaturas que alcanzan los -90 grados centígrados.

Si bien su primer vuelo estaba inicialmente previsto para el pasado 11 de abril, una actualización de software y ciertos problemas con las aspas ocasionaron un retraso en esta operación. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, hablamos de una operación muy compleja, con el extra de que, si se produce algún fallo, nasa ni nadie podrán prestar asistencia al Ingenuity. Todo debe funcionar a la perfección antes de iniciar el vuelo y, a partir de ese momento, confiar en la ciencia y la ingeniería… bueno, y también un poco en la suerte.

Si todo sale bien, el vuelo del Ingenuity está previsto para las 3.30 AM EDT, las nueve y media de la mañana en la España peninsular, si bien en esta ocasión la retransmisión del evento no se llevará a cabo en directo (entiéndase directo, en este caso, con los minutos de retraso desde que la señal sale de Marte hasta que llega a la Tierra). Pasarán algunas horas hasta que los datos del vuelo lleguen a nuestro planeta, momento en el que la NASA los difundirá.

Para tal fin, la agencia espacial estadounidense iniciará una transmisión en directo a las 6,15 am EDT (12.15 en España), unos minutos antes de la esperada llegada de los primeros datos. No sabemos si la Ingenuity solo remitirá datos telemétricos sobre su vuelo o, por el contrario, si ya podremos disfrutar de alguna de las primeras imágenes que capture con su cámara. Obviamente, lo segundo es lo más deseable, pero aún si es solo lo primero pero el vuelo es un éxito, mañana será un día para recordar en los libros de historia.

Más información e imágenes: NASA / JPL-Caltech