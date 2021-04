El software AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 ha recibido una importante puesta al día que merece, sin duda, un pequeño análisis. Normalmente no prestamos demasiado interés a las actualizaciones a nivel de drivers porque las novedades suelen ser menores y de escasa importancia, pero en este caso ha ocurrido, precisamente, todo lo contrario.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 es la última versión del paquete de software de AMD que incluye, además del conjunto de drivers necesarios para conseguir un buen funcionamiento de las tarjetas gráficas Radeon de AMD, un grupo de herramientas muy útiles que nos permiten crear configuraciones personalizadas y disfrutar de numerosas funciones que representan un claro valor añadido.

Como habréis podido imaginar, estamos ante una plataforma que es totalmente gratuita, y que solo funciona con las tarjetas gráficas Radeon de AMD. Las soluciones gráficas de NVIDIA tienen su propia plataforma, y cuentan con su propio conjunto de drivers y de herramientas, agrupadas alrededor de GeForce Experience.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1: Novedades

Una de las primeras novedades que podemos destacar de AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 es la posibilidad de personalizar y de reducir la instalación. En efecto, como habrá podido intuir más de uno de nuestros lectores, esto quiere decir que desde ahora podemos limitar la instalación a los drivers y dejar fuera el resto de funciones y de herramientas, algo muy acertado, ya que no todos los usuarios necesitan del bloque de aplicaciones que integra la plataforma AMD Radeon Software Adrenalin.

Por lo que respecta a las nuevas funciones disponibles, podemos destacar las siguientes:

AMD Link: esta función, disponible en equipos basados en Windows, nos permite conectaros al PC desde un smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo compatible para jugar en ellos vía «streaming», con una latencia reducida y un buen nivel de rendimiento.

Mejores métricas y ajustes de rendimiento: gracias a esta función ahora podemos acceder a métricas de rendimiento mejoradas que incluyen la tasa de uso de la CPU, la velocidad de trabajo, el voltaje, el consumo y la velocidad del ventilador. Con ellas será más fácil identificar los valores clave de nuestra CPU, y decidir qué medidas vamos a tomar para optimizar el rendimiento y la eficiencia.

Interfaz de usuario mejorada: AMD ha escuchado a la comunidad, y ha adoptado mejoras importantes para facilitar y mejorar la experiencia de uso. Así, ahora podemos personalizar la instalación del AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1, optando entre una instalación limitada a los drivers o una más completa. También se han mejorado la barra de búsqueda y la disponibilidad de información importante sobre nuestros juegos.

Mejoras en la grabación y el streaming: se han integrado todos los ajustes relacionados con ambas funciones en una única pestaña, se han potenciado sus funciones y se ha añadido un nuevo proceso autoguiado para facilitar el acceso a los usuarios que empiezan en el mundillo del streaming.

Corrección de color: es una función centrada en la accesibilidad que será de gran ayuda para las personas que sufran de algún tipo de trastorno en la percepción del color (daltonismo en sus diferentes variantes). Cuando se activa, la representación de los colores se ajustará de forma automática para que los usuarios daltónicos disfruten de una buena experiencia.

Soporte de Microsoft PlayReady AV1: esta característica solo está disponible si tenemos una tarjeta gráfica Radeon RX 6000, y nos permite reproducir contenidos protegidos con una alta calidad de imagen.

AMD Crash Defender : es una nueva función centrada en la estabilidad, la fiabilidad y la seguridad. Mantiene los datos y la información, y permite que el equipo se recupere incluso de fallos críticos en ciertos escenarios. Se apoya en una herramienta de notificación de errores, que ayuda a agilizar la respuesta por parte del soporte de AMD.

Interesante, ¿pero dónde está FidelityFX Super Resolution?

Es lo primero que me vino a la cabeza cuando terminó el evento online al que asistí para descubrir las novedades de AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1. No me entendáis mal, AMD ha hecho un buen trabajo, pero lo que necesita es un rival con el que hacer frente al DLSS 2.0 de NVIDIA, una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que es capaz de triplicar el rendimiento en juegos.

Ya lo he dicho en más de una ocasión y me reitero. AMD ha dado un salto importante en potencia bruta, y en eficiencia, con las Radeon RX 6000, pero NVIDIA sigue teniendo la GPU más avanzada del sector, gracias a las mejoras que introdujo con Ampere, y también al papel que juegan los núcleos RT, aplicados a la aceleración de trazado de rayos, y a los núcleos tensor, que aceleran cargas relacionadas con la inteligencia artificial, incluido el DLSS 2.0 y la reducción de ruido como paso final en el trazado de rayos.

AMD no concretó nada nuevo sobre FidelityFX Super Resolution, así que ahora mismo solo podemos esperar. Os recuerdo que esta tecnología estará disponible, según la propia compañía, antes de terminar 2021. Esperamos que ese plazo se cumpla, ya que estamos deseando ver las primeras pruebas de rendimiento.