Las tecnologías que integran el ecosistema AMD FidelityFX ya se encuentran disponibles en las herramientas de desarrollo de Xbox Series S y Xbox Series S, lo que significa que los desarrolladores pueden acceder a ellas desde ya y empezar a aprovechar, al máximo, el potencial que ofrecen ambas consolas.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, AMD FidelityFX también se encuentra disponible en PC. Si unimos la llegada de dicha plataforma al anuncio de DirectX 12 Agility vemos que Xbox y PC están cada vez más cerca, aunque no debemos olvidar que todas las características de AMD FidelityFX ya se encontraban disponibles en Windows 10, y que su integración en los kits de desarrollo de Xbox Series X y Series S marca un importante paso adelante en el desarrollo de juegos de nueva generación mejor optimizados, y con mayor calidad gráfica.

En la imagen adjunta podemos ver un desglose simplificado con las tecnologías más importantes que integra AMD FidelityFX, entre las que podemos destacar:

, un algoritmo que ajusta de forma adaptativa el grado de definición por píxel en la imagen. Puede mejorar la calidad de imagen cuando trabaja con determinadas técnicas de suavizado de bordes, como TAA,por ejemplo. AMD FidelityFX Variable Shading (VS), un sombreador de tasa variable que ajusta la calidad del sombreado en función de cada escena en concreto, reduciendo con ello la carga de trabajo y mejorando el rendimiento sin sacrificios importantes en la calidad de la imagen.

Todavía no tenemos detalles sobre cuándo estará disponible AMD FidelityFX Super Resolution, una tecnología muy esperada que está llamada a convertirse en la gran rival del DLSS 2.0 de NVIDIA, y que podría marcar un importante punto de inflexión en el rendimiento de las consolas de la generación actual, siempre que esté realmente a la altura de la alternativa de NVIDIA, y que la implementación se realice de forma óptima.

¿Por qué PS5 no ha recibido AMD FidelityFX?

No tenemos una explicación oficial y, de hecho, todo parece indicar que es poco probable que ese conjunto de tecnologías acaben llegando a PS5. Entiendo que muchos me dirán que Sony utilizará sus propias alternativas, y que al final no habrá ningún problema para el usuario final. Espero que así sea, ya que acabaré comprando una PS5 tarde o temprano, pero por desgracia yo tengo una sensación tan optimista.

Microsoft fue muy clara en este sentido. La compañía retrasó Xbox Series S y Series X para poder contar con el soporte completo de las nuevas tecnologías y funciones de la arquitectura RDNA 2. Con esto confirmó, por un lado, lo que veníamos diciendo sobre PS5, que era una consola cuya GPU no utilizaba de verdad la arquitectura RDNA 2, ya que carecía de algunas de sus funciones, y por otro lado también sugería que la superioridad de Xbox Series X iría más allá de la potencia bruta.

Xbox Series X es la consola más potente que existe, y ahora mismo es la que ofrece un mayor soporte de tecnologías avanzadas. Con la situación actual de transición generacional en la que nos encontramos, las diferencias que todo esto puede marcar son pequeñas, pero cuando se empiecen a desarrollar juegos de nueva generación de verdad, y veamos los exclusivos de Xbox Series X, nos daremos cuenta de que la brecha entre ambas no era tan pequeña como algunos querían hacernos creer.