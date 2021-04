Microsoft ha presentado DirectX 12 Agility, un SDK que jugará un papel clave en el desarrollo de juegos de próxima generación con el que la compañía de Redmond ha logrado, por fin, superar una de las limitaciones más importantes que venía arrastrando hasta ahora: el problema de las actualizaciones a nivel de sistema operativo para poder acceder a nuevas funciones.

Con DirectX 12 Agility, los desarrolladores ya no tendrán que preocuparse por el tema de las actualizaciones de Windows 10 como condicionantes para poder acceder a funciones gráficas avanzadas, algo muy importante por razones evidentes, ya que no tiene sentido desarrollar, por ejemplo, un juego de última generación equipado con funciones avanzadas a las que solo podrán acceder aquellos usuarios de Windows 10 que tengan el sistema operativo actualizado a la última versión. Sí, esta fue otra consecuencia del salto al modelo de servicio por parte de Microsoft en Windows 10.

Gracias a este importante avance, los desarrolladores podrán aplicar con total tranquilidad los efectos y las tecnologías gráficas más avanzadas de DirectX 12 a sus juegos, y sin tener ningún miedo. Para que entendamos mejor lo que supone DirectX 12 Agility basta recordar, por ejemplo, lo ocurrido con el sombreador de tasa variable, una de las funciones más interesantes de DirectX 12 Ultimate.

Dicha tecnología permite ajustar la carga de trabajo a nivel de sombreado en función de la importancia de cada elemento en pantalla. Así, los elementos situados en el centro tendrán un sombreado de mayor calidad, mientras que aquellos que están más alejados tendrán un sombreado de menor calidad. Esto ayuda a mejorar el rendimiento sin tener que asumir una reducción importante de la calidad gráfica. Pues bien, se anunció en 2019, pero la función no llegó hasta mayo de 2020 por un problema con las actualizaciones de Windows 10.

El DirectX 12 Agility pone fin otro problema del modelo de Windows como servicio

Y la verdad es que lo hace a lo grande, ya que al suprimir la asociación entre las actualizaciones a nivel de sistema operativo y DirectX 12 se resuelve uno de los mayores quebraderos de cabeza para los desarrolladores de juegos para PC, y también para los usuarios. Ahora todo será más fácil, y esto debería permitir que los desarrolladores hagan mejor su trabajo.

Por si alguien se ha perdido, la conclusión es simple, DirectX 12 Agility hará que DirectX funcione en Windows 10 de la misma manera que lo hace en Xbox, y sí, esto es, como anticipamos, una buena noticia para los jugadores y para los desarrolladores. Debo decir que, en el fondo, no me sorprende, ya que al final las consolas de Microsoft no dejan de ser PCs consolizados basados en Windows 10 con una «capa» de especialización para centrarse en los videojuegos.

En otro orden de cosas, Microsoft también ha confirmado que la API «DirectStorage» será compatible con unidades SSD basadas en los estándares PCIE Gen3 y Gen4, lo que significa que no tendrás que actualizar a una unidad de almacenamiento de última generación para disfrutar de las ventajas que ofrecerá esta nueva tecnología.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, gracias a «DirectStorage» disfrutaremos de tiempos de carga mucho más reducidos al ejecutar juegos, y la CPU ya no tendrá que asumir una gran carga de trabajo en estos procesos, ya que las tareas de compresión y descompresión de los diferentes elementos de un juego, como las texturas, por ejemplo, se derivarán a la GPU, que ofrece un mayor ancho de banda y es capaz de alcanzar un grado de paralelización mucho más elevado. La consecuencia de todo esto es clara, una mejora enorme del rendimiento.

Sin duda uno de los avances más importantes y más interesantes que nos trae DirectX 12, y que ya tuvimos la oportunidad de comentar cuando hablamos de NVIDIA RTX I/O, una tecnología presente en las GeForce RTX serie 30. Dichas tarjetas gráficas ofrecerán soporte de «DirectStorage» a nivel de hardware. No debemos olvidar que, además, DirectX 12 Agility supone otro paso adelante en la «unificación» por parte de Microsoft entre PC y Xbox.