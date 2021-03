Scott Herkelman ha confirmado en una entrevista que AMD FidelityFX Super Resolution será el rival de DLSS 2.0 de NVIDIA, una tecnología esta última que, como sabrán nuestros lectores habituales, ha marcado un antes y un después en el mundo de los videojuegos.

Por si alguien no tiene claro todavía cómo funciona el DLSS 2.0, os recuerdo que se trata de una técnica de reconstrucción de la imagen basada en algoritmos de inteligencia artificial, y que es capaz de ofrecer una calidad de imagen igual o superior a la nativa renderizando solo la mitad de los píxeles. Esto ayuda a mejorar enormemente el rendimiento, y sin tener que asumir sacrificios a nivel gráfico.

Volviendo a la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution, parece que será exclusiva de las GPUs basadas en la arquitectura RDNA 2, lo que significa que no estará disponible para las tarjetas gráficas Radeon RX serie 5000. En su momento dije que estas soluciones gráficas ofrecían un valor excelente, y que habían mejorado notablemente a través de los drivers, pero está claro que al no recibir soporte de dicha tecnología su valor se reducirá de forma notable, y no envejecerán igual de bien que las RTX 20 de NVIDIA.

Ayer, repasando los resultados de los datos de rendimiento de la Radeon RX 6700 XT, vimos que el DLSS 2.0 puede marcar una diferencia tan grande que hace que la RTX 3060, que juega en una liga inferior a aquella, sea capaz de superarla sin problemas, incluso con trazado de rayos activo. Con esto en mente, es más fácil entender el valor diferencia que ofrece dicha tecnología de NVIDIA, y por qué decimos que AMD necesita darle respuesta cuanto antes.

AMD FidelityFX Super Resolution podría llegar este año

Eso es lo que ha dicho Scott Herkelman, que la tecnología AMD FidelityFX Super Resolution, conocida por las siglas FSR, podría llegar este año. Es una posibilidad, no algo seguro, e incluso en caso de que así sea, el ejecutivo de AMD ha dejado caer que tras su lanzamiento todavía tendrán mucho trabajo por delante.

Sobre el funcionamiento de AMD FidelityFX Super Resolution, Scott ha comentado que no solo están trabajando en el uso de inteligencia artificial, sino que también están teniendo en cuenta las opiniones de los desarrolladores y de los propios jugadores para encontrar el camino correcto. DLSS 2.0 de NVIDIA utiliza algoritmos de inteligencia artificial, y se apoya en hardware especializado, los núcleos tensor, cosa que las Radeon RX 6000 no pueden hacer, ya que carecen de unidades de este tipo.

Será interesante ver qué resultados consigue AMD con esa aproximación basada en computación general y no en hardware especializado, y descubrir si realmente es capaz de competir con DLSS 2.0 de NVIDIA. Personalmente, espero que así sea, ya que, como siempre digo, la competencia es buena para todos, y sin excepciones.

En otro orden de cosas, Scott Herkelman ha aprovechado también la entrevista para ofrecer su opinión sobre el minado de criptodivisas con tarjetas gráficas, y ha comentado que no piensan bloquear o limitar el rendimiento de sus GPUs realizando este tipo de tareas. Según el ejecutivo, esto supondría decidir, por el usuario, qué puede y que no puede hacer con algo que ha comprado, y por tanto no le parece justo.

No obstante, también ha destacado que la arquitectura RDNA 2 fue diseñada desde cero pensando en el gaming, y que no está optimizada para ofrecer un buen rendimiento minando Ethereum. Esto es cierto, ya que, por ejemplo, la Radeon RX 6900 XT ofrece un rendimiento similar, minando dicha criptodivisa, al de una RX 5700 XT. Esto hace que sean menos atractivas para los mineros, obviamente, y parece que está íntimamente relacionado con la combinación de buses de 256 bits y «Caché Infinita».