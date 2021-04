Los que nos leéis a diario ya estáis al tanto de los problemas que puede dar la pila CMOS en PS4 y PS5. En este artículo hablamos del tema centrándonos en PS4, y vimos que la consola podía quedar totalmente inutilizada si dicha pila se gastaba o si, por cualquier razón, dejaba de funcionar. Lo mismo ocurría con PS5, aunque su impacto parecía un poco menos grave en la versión con unidad óptica de dicha consola, ya que algunos juegos sí funcionaban.

El caso es que según «Does it Play«, la fuente que realizó las pruebas para identificar los problemas derivados de la pila CMOS en PS4 y PS5, Sony ya habría empezado a contactar con algunos usuarios para notificarles que está investigando este asunto, y que quiere buscar una solución «lo antes posible». Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que Sony ha sabido darse cuenta de su error, y que ya está trabajando para encontrar una solución. Por otro lado, la mala noticia es que no sabemos qué solución adoptará, ni cuándo llegará.

A mi juicio, lo más sencillo, y efectivo, que podría hacer Sony es liberar una actualización de firmware que ponga fin a esos problemas que produce el agotamiento, o el mal funcionamiento, de la pila CMOS en PS4 y PS5. Por ejemplo, podría deshabilitar los trofeos u otras características que no sean imprescindibles cuando se agote dicha pila, pero mantener la funcionalidad de todos los juegos a nivel offline, es decir, en modo de un jugador.

La pila CMOS en PS4 y PS5: ¿Por qué es un problema tan importante?

Ya lo hemos explicado en artículos anteriores, pero parece que no todo el mundo ha terminado de interiorizar por qué es un tema tan importante. El hecho de que una consola deje de funcionar cuando se agota la pila CMOS ya es grave de por sí, pero en este caso la situación se agrava porque:

No funcionan, ni siquiera, los juegos en formato físico (en PS5 funcionan algunos, pero con mensajes constantes de error). Esto quiere decir que además de convertir la consola en un pisapapeles, también arruina la inversión que hemos hecho en los juegos en formato físico.

(en PS5 funcionan algunos, pero con mensajes constantes de error). Esto quiere decir que además de convertir la consola en un pisapapeles, también arruina la inversión que hemos hecho en los juegos en formato físico. Para solucionarlo hay que cambiar la pila CMOS , algo que es extremadamente complicado, ya que para ello es necesario abrir y desmontar casi por completo ambas consolas, algo que no está al alcance de un usuario medio, y que implica un riesgo importante.

, algo que es extremadamente complicado, ya que para ello es necesario abrir y desmontar casi por completo ambas consolas, algo que no está al alcance de un usuario medio, y que implica un riesgo importante. No solo basta con cambiar la pila CMOS, hay que conectar la consola a los servidores de Sony. Si estos servicios dejan de estar disponibles en algún momento, el usuario no tendrá forma alguna de solucionar el problema de la pila CMOS en PS4 y PS5, al menos en su estado actual.

Estaremos atentos a ver qué dice Sony en los próximos días, pero en cualquier caso hay que reconocer que el merco hecho de que se vayan a poner manos a la obra para buscar una solución al problema de la pila CMOS en PS4 y PS5 ya es una buena noticia. También debemos darle a «Does it Play» el mérito que merecen, ya que sin su trabajo no habríamos llegado a esta situación.