El pasado mes de marzo vimos que PS4 tenía un problema importante que podía dejarla totalmente inutilizada, y hoy se ha descubierto que PS5 también se ve seriamente afectada por ese mismo problema que, a grandes rasgos, encaja sin problemas dentro del concepto de la obsolescencia programada.

PS5 utiliza, como cabía esperar, una pila CMOS que es la encargada de seguir suministrando una pequeña cantidad de energía al sistema cuando la consola está apagada. Dicha energía permite mantener aspectos tan importantes como la configuración base a nivel de BIOS, y también la fecha y la hora. Si la pila se gasta, o si esta deja de funcionar correctamente, todos esos elementos se pierden.

Al tratarse de una pila que suministra energía de forma constante cuando la consola no está encendida, está claro que su vida útil tiene fecha de caducidad, y que cuando se agote habrá que proceder a cambiarla si queremos que la consola vuelva a funcionar con total normalidad, ¿pero cómo afecta exactamente a PS5 una pila CMOS gastada? «Does it Play?» ha probado una consola PS5 en esas condiciones, y sus conclusiones no son nada buenas. Vamos a verlas.

PS5 UPDATE: We have published our initial findings on #cbomb and it’s effect on #PS5 consoles and games.

This will be of particular interest to anyone who owns a PS5 Digital Edition.https://t.co/tSggp7zJVN

— Does it play? (@DoesItPlay1) April 17, 2021