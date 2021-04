Antminer E9: el ASIC con el que sueñan los cibermineros

No lo conoces ni aspiras, probablemente, a hacerte con uno de ellos, pero seguro que saber de la existencia de sistemas como Antminer E9 te parecerá una buena noticia, especialmente si eres de los desafortunados consumidores que llevan meses esperando para poder comprar una tarjeta gráfica y, por culpa de la falta de suministros en el mercado de los integrados y el ansia de los mineros de ciberdivisas por hacerse con todas las gráficas que salen al mercado, has tenido que recurrir al mercado de segunda mano y a tarjetas antiguas con las que ir tirando hasta que la situación se normalice.

Si no conoces el concepto de ASIC (Application Specific Integrated Circuit), son sistemas especializados, es decir, diseñados para cumplir una función específica. A diferencia de los ordenadores, que son dispositivos de propósito general, un ASIC atiende a un fin específico, y fuera del mismo no tiene utilidad alguna. Con este tipo de diseños, como el que propone el Antminer E9, se persigue el mayor rendimiento posible y optimizado. Es, por entendernos, justo lo contrario a tener una granja de minería a base de ordenadores portátiles.

En sus primeros tiempos, los ASIC diseñados para la minería de Bitcoin (prácticamente la única criptomoneda en aquellos tiempos) eran de pequeño tamaño, casi incluso más diminutos que una Raspberry Pi, y aunque su rendimiento era modesto, las necesidades para minar también eran muy inferiores, por lo que cumplían adecuadamente su función. Dispositivos, como el recién anunciado Antminer E9 son una muestra más de cómo ha evolucionado este sector.



Sin una fecha anunciada (sus creadores se limitan a decir que llegará pronto) y cuando lo único que sabemos de su precio es que será muy alto (sería sorprendente que estuviera por debajo de los 10.000 euros), los creadores del Antminer E9 prometen un dispositivo capaz de alcanzar los tres gigahashes por segundo, una potencia de cómputo semejante a la que obtendríamos con 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 trabajando en un único clúster. Con dos importantes diferencias, su gestión es mucho más sencilla y su consumo eléctrico también se reduce sustancialmente, puede que incluso por encima del 60%.

¿Supondrá Antminer E9, por lo tanto, el final de la demanda de tarjetas gráficas por parte de los mineros? Siento decirlo, pero no lo parece, al menos a corto plazo. La capacidad de producción de los fabricantes de ASIC como Antminer E9 tienen una capacidad bastante limitada, algo que se acentúa todavía más en estos tiempos de escasez en el mercado. No obstante, si miramos un poco más a largo plazo, tanto este tipo de dispositivos como propuestas como la CMP de NVIDIA sí que nos permiten mirar al futuro con algo más de optimismo. No mucho, claro, pero al menos algo.