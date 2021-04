Ya ha pasado algo más de una semana desde que supimos que Minecraft 1.17, la próxima gran actualización de Minecraft, finalmente no será Caves & Cliffs Update, es decir, no nos traerá todas las novedades anunciadas en la Minecraft Live del año pasado. Complicaciones técnicas que se han sumado a la pandemia, sumada a una cultura empresarial que no promueve el crunching (algo no tan común como debiera ser en el sector de los videojuegos), han obligado a Mojang a retrasar la llegada de estas novedades.

Según pudimos ver en el anuncio oficial, las novedades que iban a formar parte de Minecraft 1.17 se dividen ahora en tres grandes bloques. El primero, que llegará en verano, nos traerá los nuevos mobs, cabras, ajolotes y calamares luminosos, nuevos bloques como el cobre y las geodas, minerales en bruto, las azaleas y, de su mano, las cuevas exuberantes. Los grandes cambios en las cuevas llegarán más tarde, a finales de año (esperamos que junto al temible warden), y aún más adelante, sin fecha prevista, la función de arqueología, de la que no hemos tenido novedades desde su anuncio el año pasado.

No sabemos aún si la actualización de invierno de este año se llamará Minecraft 1.17B, Minecraft 1.18 o sí, simplemente, será Minecraft 1.17 con algún número adicional, correlativo a la numeración que hayan alcanzado las actualizaciones desde el lanzamiento de este verano. Y tampoco tenemos claro si la arqueología llegará en Minecraft 1.19 o aún más adelante, así como el formato final que tendrán estas nuevas mecánicas en el juego.



Lo que sí que sabemos es que desde la publicación de la snapshot 21w5a Mojang revirtió todos los cambios en la generación de cuevas que habíamos visto hasta entonces, acabando con las grandes cuevas, restaurando la base del mundo en la capa Y 0 y, por lo tanto, dejándonos con la curiosidad de saber cómo iban a evolucionar las esperadas cuevas de Minecraft 1.17.

Y es que aunque su lanzamiento se haya retrasado, los desarrolladores siguen trabajando en las cuevas, corrigiendo errores, realizando muchos ajustes y puliendo fallos, además de buscando el modo de lograr que las partidas creadas con versiones anteriores sean compatibles con este nuevo generador de mundos. Y es una pena no poder probarlo… salvo que, en realidad, sí que puedes hacerlo, puedes mantenerte al día en los avances de las cuevas de Minecraft 1.17, si bien a partir de ahora ya no basta con instalar una snapshot.

Desde la publicación de la snapshot 21w15a (la primera tras el anuncio) de Minecraft 1.17, Mojang está incluyendo en los resúmenes de las novedades un enlace a un datapack que puede emplear, en combinación con la snapshot, para activar las funciones experimentales de la misma y, de este modo, probar la parte de Minecraft 1.17 que ha quedado relegada al invierno pero en la que siguen trabajando.

¿Cómo probar Minecraft 1.17 con las nuevas cuevas?

Antes de explicártelo, te recuerdo que estamos hablando de las snapshots, es decir, versiones de prueba, y que por si fuera poco, hablamos también de activar funciones experimentales de las mismas. Por lo tanto, no emplees estas versiones con mapas a los que juegues normalmente, pues corres el riesgo de que estos sufran daños y sean irrecuperables. Como lo único que quieres hacer es explorar las nuevas funciones, crea un nuevo mapa y utilízalo para saciar tu curiosidad.

Con esta aclaración hecha, te recuerdo también que salvo que indiquemos lo contrario, normalmente hablamos de Minecraft Java, no de Bedrock, y si todavía no sabes cómo probar las snapshots de Minecraft, te lo contamos aquí. A fecha de hoy la snapshot más actual de Minecraft 1.17 es la 21w16a, que puedes encontrar documentada aquí. Pues bien, busca el apartado CHANGES TO THE CAVES & CLIFFS PREVIEW y al principio del mismo verás el texto «Download the updated datapack here«. Haz click en «datapack here«.

De este modo descargarás un archivo con un tamaño de 90 kiblobytes llamado CavesAndCliffsPreview.zip. Instala, a continuación, la snapshot 21w16a de Minecraft 1.17, ábrela y haz click en el botón «Un jugador» para acceder a la carga de partidas en modo local. Lo siguiente es indicarle al juego que quieres crear un nuevo mundo y, cuando estés en la pantalla de configuración del mismo, haz click en el botón «Paquetes de datos» y a continuación en «Abrir carpeta de paquetes».

De este modo se abrirá una ventana con una carpeta de Windows vacía. Copia en ella el archivo que has descargado desde la web de Mojang y vuelve entonces a la snapshot de Minecraft 1.17. En ese momento el nuevo datapack se mostrará a la izquierda, lo que te indica que está disponible pero no seleccionado. Haz click en él para moverlo a la derecha para cargarlo y confirma el cambio. De este modo, ya podrás probar las novedades de Minecraft 1.17 en lo referido a las cuevas y las montañas.