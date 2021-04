Minecraft 1.17: ¡se retrasan las cuevas!

Cada una de las últimas snapshots nos ha ido acercando más y más a Minecraft 1.17, la esperada gran actualización del mundo de los cubos para este 2021 que esperamos desde la Minecraft Live del año pasado. Y sobran razones para ello, puesto que no es una actualización más, sino probablemente una de las modificaciones más ambiciosas del overworld, por no decir que la que más, de toda la historia del título. Tanto que, en realidad, ha podido ser demasiado para Mojang.

Hace unas horas, la cuenta oficial de Minecraft en Twitter publicaba un mensaje con un enlace a una publicación en su blog, en la que Mojang nos informa sobre importantes cambios en el lanzamiento de Minecraft 1.17. Cambios que no han gustado a unos, que han sido comprendidos por otros, y que retrasan unos cuantos meses la experiencia completa que supondrá Minecraft 1.17 Caves & Cliffs Update. Y es que los elementos que se retrasan son, precisamente, los que le dan nombre a esta actualización.

En la publicación podemos encontrar un vídeo de YouTube en el que Agnes Larsson y Henrik Kniberg, dos de las caras más reconocibles de Mojang, nos cuentan qué es lo que ha ocurrido con el desarrollo de Minecraft 1.17, qué decisiones han tomado, las razones por las que las han adoptado y, en consecuencia, que debemos esperar para los próximos meses. Y debo decir que, escuchado el vídeo, obviamente no pienso que sean buenas noticias, pero tampoco me parecen tan malas como he podido llegar a leer por ahí, y luego explicaré mi postura.

El problema, el principal problema, es que los cambios acometidos en la generación del overworld son enormes. Las grandes cuevas, las enormes montañas, el incremento en la profundidad del mundo hasta la coordenada Y -64, la reorganización del emplazamiento de los minerales… Como te hemos ido contando estos últimos meses, son muchos y los cambios que esperábamos para verano, y algunas complicaciones surgidas durante la aplicación de los mismos han empujado a Mojang a tomar una decisión difícil: dividir la llegada de todas las novedades de Minecraft 1.17 en dos fases.



La primera, que tendrá lugar en verano, se centrará en los nuevos materiales y mobs. Cobre, amatista, cabras, ajolotes… incluso podremos encontrar deepslate (pizarra profunda) desde el primer momento. También, según podemos escuchar en el vídeo, nuevos biomas como las lush caves (cuevas exuberantes) de las que ya te hablamos aquí, te estarán esperando en la primera de las dos partes de Minecraft 1.17.

La segunda parte de Minecraft 1.17, que se retrasa hasta navidades, es la que nos traerá los grandes cambios del overworld, es decir, las grandes cuevas, las enormes montañas, el temible warden y todo lo que promete cambiar por completo la experiencia subterránea de Minecraft. Es en este punto en el que los desarrolladores se están encontrando con más complicaciones y, según afirma LadyAgnes en el vídeo, no quieren entregar en verano algo cuya calidad esté por debajo de los estándares que consideran adecuados.

¿Y por qué han dividido Minecraft 1.17 en dos entregas? Según Mojang, para que los jugadores puedan empezar a disfrutar de parte de las novedades este mismo verano, durante las vacaciones estivales. Es cierto que no son las novedades más esperadas de esta actualización, pero sí que tienen el interés suficiente como para que merezca la pena plantearse dar el salto a la 1.17. A la espera, claro está, de que lleguen las grandes cuevas y las montañas.

Con este retraso, Mojang revierte la primera versión de Minecraft 1.17 al punto de la última de Minecraft 1.16 (1.16.5), devolviendo la base del overworld a la capa 0), eliminando todos los nuevos elementos de generación de mundo y centrándose en añadir los nuevos elementos al tiempo que mantiene la compatibilidad con mundos anteriores. Y esto es más importante de lo que puede parecer, aunque estoy seguro de que algunas personas, al leer esto, se habrán sonreído.

Una de las grandes dudas que llegaron, con el anuncio de Minecraft 1.17, era qué ocurriría con los mundos creados en versiones anteriores, ¿sería Minecraft 1.17 retrocompatible? En el estado en el que se encontraba el desarrollo no, y eso es un problema. En el vídeo, Larsson comenta que su mundo más antiguo, de los que todavía juega, tiene más de 10 años. En mi caso no llega a tanto, son 8-9 años pero, eso sí, con el extra de haber sido creado, y jugado durante bastantes años, en Minecraft Pocket Edition para iOS.

No fue hasta hace poco tiempo que, finamente, lo exporté para jugarlo en Minecraft Java en PC, lo que me ha supuesto una enorme alegría, y una muestra de que, aunque con cambios, los mundos de Minecraft persisten versión tras versión. Así, que Mojang quiera mantener esta retrocompatibilidad incluso en estas circunstancias, también me parece digno de mención y reconocimiento.

Uno de los compromisos asumidos por Mojang, y que hace que entienda mejor todavía este retraso, es seguir trabajando para encontrar el modo en el que los mapas de las versiones 1.16 y anteriores no se «rompan» en Minecraft 1.17. Y aunque a algunos jugadores esto les pueda parecer un detalle menor, para otros (entre los que me incluyo) me parece una formidable muestra de respeto a la comunidad de jugadores y a los centenares o incluso miles de horas que puedan haberle dedicado a sus mundos más antiguos.

Y todavía hay un punto más que me hace respetar y valorar positivamente la actitud de Mojang: no quieren someter a sus desarrolladores al crunching, un término que se ha popularizado en los últimos años, y que en el fondo no me parece más que una forma suave de hablar de explotación laboral, jornadas laborales interminables y malas prácticas empresariales. Mojang no parece querer entrar en ese modelo, y solo por eso ya cuentan con mi más absoluta aprobación, aunque tenga que esperar hasta navidades para disfrutar de las cuevas de Minecraft 1.17.¡Ey!, al fin y al cabo, es solo un juego. por el que nadie debería pasarlo mal y acabar necesitando una baja médica.

De la mano de la declaración de Mojang ha llegado también la snapshot 21w15a, en la que ya podemos comprobar cómo se han revertido parte de los cambios que pudimos ver en las anteriores snapshots de Minecraft 1.17. Es posible que durante las próximas semanas decrezca el ritmo de publicación de snapshots, e imagino que no tendremos que esperar a finales de verano para la llegada de la primera actualización. Será entonces, con las snapshots que vean la luz tras este lanzamiento, cuando empecemos a ver, de nuevo, los avances en las esperadas y fascinantes (por lo que hemos podido ver en las snapshots anteriores) cuevas de Minecraft 1.17 Caves & Cliffs.

Comparar es un hábito tan feo como inevitable, y en estas circunstancias me resulta imposible no hacerlo con las políticas de Mojang y CD Projekt Red con Minecraft 1.17 y Cyberpunk 2077 respectivamente. Creo que la comparación se explica sola, y deja claro la razón por la que, aunque lamento el retraso de la actualización, no puedo más que aplaudir la decisión de Mojang. Anteponer la calidad y el bienestar de sus trabajadores a una fecha es un ejemplo que debería seguir toda la industria.