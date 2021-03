Cyberpunk 2077 recibe su esperado segundo gran parche

Lo que ocurrió con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 no fue normal. No es lógico que uno de los primeros comunicados que emite una desarrolladora cuando su título llega al mercado es que ya están trabajando en los parches necesarios para arreglarlo. Claro, que tampoco es normal que nombres alternativos como Cyberbug (en alusión a sus fallos) o Cybercruch (en referencia a las horas extra que se vieron forzados a hacer los desarrolladores) sean la principal elección, por parte de muchos usuarios, para referirse al que iba a ser el juego del año, y terminó como fiasco de la década.

CD Projekt Red se comprometió a publicar dos grandes actualizaciones para Cyberpunk 2077 que, no obstante, se vieron retrasadas por el hackeo que sufrió la compañía, y que hizo que su código acabara en manos de ciberdelincuentes. Sin restarle su punto de culpa, hubo un momento en el que recitar el historial reciente de CD Projekt Red recordaba un tanto a La Balada de Benito Carrizosa (sí, la de Un Pingüino en mi Ascensor) en versión de desarrollador de software.

Sea como fuere, aunque prefiero pensar que ha sido sin volver a someter a sus desarrolladores a jornadas laborales interminables, finalmente ha publicado el segundo gran parche de Cyberpunk 2077, el parche 1.2. En condiciones normales, al contarte esto, lo normal sería explicar o, al menos, enumerar las correcciones y mejoras de la misma, pero en esta ocasión se antoja un tanto complicado puesto que la lista, que puedes revisar aquí, incluye más de 500 modificaciones.

Esta actualización para Cyberpunk 2077 ya está disponible tanto para la versión de PC como para PS4 y Xbox One. No ha llegado, todavía, a la versión específica de Google Stadia, pero la desarrolladora afirma que lo hará en unos días. Dado que las diferencias entre la versión de PC y la de Stadia son mínimas, cabe entender que no tenga tanto que ver con el proceso de adaptación, como con la revisión a la que deben someterse los títulos antes de llegar a la plataforma de juego online de Google.

No cabe pedirle peras al olmo, Cyberpunk 2077 es un desarrollo actual y, por lo tanto, exigente en el apartado técnico. Pero, pese a ello, y según la desarrolladora, las mejoras enumeradas en el apartado Estabilidad y rendimiento de la lista, son «cambios que afectan a todas las plataformas, pero muchos de ellos marcan una mayor diferencia en las consolas de anterior generación y en las máquinas de menor rendimiento«. Habrá que ver qué han sido capaces de hacer los desarrolladores para exprimir hasta la última gota de rendimiento de esos sistemas, para ofrecer algo que, al menos, sea jugable.

No dudo de las buenas intenciones de CD Projekt Red en lo referido al futuro de Cyberpunk 2077, aunque con el lanzamiento del título nos dieron muchas razones para pensar mal. El problema es que, más allá de las ventas, se juegan un prestigio que se encuentra en horas muy bajas, tras el gran trabajo llevado a cabo durante años tanto con la saga The Witcher como con su tienda de juegos GOG. Aunque sea solo por volver a tener algo de credibilidad en el futuro, deben conseguir que Cyberpunk 2077 termine por lucir tal y como debería haberlo hecho desde el primer día.

Y personalmente pienso que o lo hará o, al menos, se quedará muy cerca. Veo cierto paralelismo con la historia de No Man´s Sky, un juego que antes de su lanzamiento nos prometió mucho más de lo que podía darnos, nos decepcionó profundamente al llegar al mercado, pero con el tiempo (y las actualizaciones, claro) ha terminado por convertirse un buen juego. Me decepcionó al probarlo en su lanzamiento, pero a día de hoy lo juego con cierta regularidad, y creo (y quiero pensar) que con Cyberpunk 2077 ocurrirá lo mismo… aunque las consolas de la anterior generación nunca llegarán a moverlo tal y como nos contó la compañía… algo de lo que ya avisamos hace mucho tiempo.