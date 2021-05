Microsoft no reducirá su comisión en los juegos para Xbox

La semana pasada vimos que Microsoft había confirmado una reducción de la comisión que la compañía obtiene por los ingresos generados, a través de la Microsoft Store, por todos los juegos vendidos para PC, y también por los micropagos y otras transacciones que estén asociadas a este tipo de productos. Era una buena noticia para los desarrolladores, y se convirtió en un movimiento que, como os dijimos en su momento, acercaba al gigante de Redmond a la Epic Games Store.

Tras conocerse esta cambio de rumbo, sonaron campanas que apuntaban a que Microsoft podría aplicar también esa misma reducción a la comisión que obtiene por los juegos vendidos para sus consolas Xbox en general (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X), pero hoy hemos podido conocer, a través de la propia Microsoft, que no piensan cambiar, de momento, la división de ingresos que mantienen con los publicadores de juegos en sus consolas. Esto quiere decir que dicha comisión se mantiene en un 70% para ellos y un 30% para los de Redmond.

No hay duda de que la Microsoft Store representa una parte muy pequeña del mercado total si hablamos de ventas globales de videojuegos para PC. Con esto en mente, es fácil entender por qué la compañía que dirige Satya Nadella no se lo pensó a la hora de anunciar esa reducción de su comisión por venta, que pasa del 30% al 12%. Si hablamos de Xbox, la cosa cambia, y de qué manera. Esta plataforma representa, en las dos generaciones que encuadra actualmente, un volumen de juegos vendidos que está a años luz de las ventas de juegos de PC a través de la Microsoft Store, y no hace falta ser un experto para entender lo que eso representa.

Reducir su comisión de un 30% a un 12% en la Microsoft Store puede ser incluso rentable para la compañía de Redmond, y animar a un mayor número de publicadores y editores a llevar sus juegos más importantes a dicha plataforma. Por contra, en el caso de Xbox una reducción tan marcada tendría un impacto considerable en los ingresos de Microsoft, y no existiría ese efecto «compensación» por la llegada de un mayor número de juegos. En resumen, no solo no es rentable, sino que sería perjudicial para Microsoft. Con todo, no puedo evitar qué habría pasado si la compañía hubiera dado este paso, ¿la habrían seguido Sony y Nintendo? Probablemente no.

Microsoft apuesta por los exclusivos temporales

En otro orden de cosas, el gigante también ha confirmado que piensa mantener una política de exclusivas temporales para dar un trato de favor a Xbox, y que el primer «afectado» será STALKER 2, un título que llegará primero a Xbox Series S y Xbox Series X, y que tres meses después estará disponible en otras plataformas. Debo decir que tres meses me parece un plazo mucho más razonable que la política de esperar varios años que ha venido siguiendo Sony.

Una vez pasen esos tres meses, nada impediría el lanzamiento de una versión del juego para PS5, al menos en teoría. La versión para PC llegará al mismo tiempo que la de Xbox Series S y Xbox Series X, como ya confirmaron en su momento los propios desarrolladores del juego. En cuanto a Xbox One y PS4, podemos olvidarnos por completo de una versión para dichas consolas, ya que esta sería algo «imposible».

Entiendo que para un usuario de consola, que está acostumbrado a que «el milagro de la optimización» permita cosas tan increíbles como mover Cyberpunk 2077 en un hardware de gama media de 2013, por poner un ejemplo cercano y fácil de entender, hablar de versiones imposibles es una píldora difícil de tragar, pero al final no es complicado de entender.

Los desarrolladores afrontaron STALKER 2 como un proyecto de nueva generación, y partieron de unos recursos mínimos que no están disponibles en las consolas de la anterior generación. Desarrollar dicho juego como un título multiplataforma habría impuesto sacrificios muy importantes en cosas muy básicas, como la amplitud de los escenarios y el grado de detalle de estos, y al final el proyecto no habría estado a la altura.