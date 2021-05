Una reciente filtración nos deja una información muy interesante sobre las Radeon RX 7000, la próxima generación de tarjetas gráficas que AMD lanzará, en teoría, a mediados del año que viene. Su base será la arquitectura RDNA 3, y estarán fabricadas en proceso de 5 nm. Es importante contextualizar algo en este caso, y es que AMD lleva bastante tiempo utilizando el proceso de 7 nm en sus tarjetas gráficas, así que una reducción de nodo de fabricación tiene mucho sentido.

La información se ha repartido entre varias fuentes, pero hecho una recopilación para vosotros con lo más interesante que sabemos, hasta el momento, de esas nuevas Radeon RX 7000. En primer lugar, debemos tener presente que esta podría convertirse en una generación centrada en el trazado de rayos, es decir, que sus mejoras de rendimiento priorizarán la aceleración de dicha tecnología. Esto es algo muy importante, y os voy a explicar por qué.

Cuando NVIDIA desarrolló la arquitectura Turing introdujo los núcleos RT y los núcleos tensor. Los primeros se especializaron en la aceleración de trazado de rayos, y los segundos en inteligencia artificial. Esos núcleos RT se utilizan para acelerar tanto las intersecciones rayo-triángulo como las intersecciones transversales BVH, y las intersecciones de delimitadoras de cuadro. Con Ampere, añadió, además, la posibilidad de interpolar la posición del triángulo en el tiempo, lo que permite generar trazado de rayos con desenfoque de movimiento.

Esa aproximación es más compleja y consume más espacio en el encapsulado, pero ofrece un mayor rendimiento y libera totalmente a los shaders de la carga más importante que representa el trazado de rayos. Los núcleos RT disponen, además, de un pipeline asíncrono junto a los núcleos tensor, lo que permite la concurrencia de distintas operaciones simultáneas. Por contra, la arquitectura RDNA 2 utiliza una aproximación de recursos compartidos que resulta menos efectiva, ya que:

Las unidades de trazado de rayos trabajan con las intersecciones rayo-triángulo y las delimitadoras de cuadro, pero las intersecciones transversales BVH corren a cargo de los shaders .

. Esas unidades de trazado de rayos comparten recursos con las unidades de texturizado , lo que hace que no puedan trabajar de forma simultánea, como ya os explicamos en su momento al analizar el SoC de Xbox Series X.

, lo que hace que no puedan trabajar de forma simultánea, como ya os explicamos en su momento al analizar el SoC de Xbox Series X. Carecen de esa capacidad de funcionamiento asíncrono que sí está presente en Turing (RTX 20) y en Ampere (RTX 30).

¿Qué podemos esperar de las Radeon RX 7000 basadas en RDNA 3?

Una reducción de proceso de fabricación gracias al salto a los 5 nm de TSMC, como ya os hemos adelantado. Esto debería permitir una mayor eficiencia energética (rendimiento por vatio) y térmica (temperaturas de trabajo inferiores). También podemos esperar que esa nueva arquitectura mantenga la división de 64 shaders por cada unidad de computación, pero no creo que veamos un salto importante en rendimiento bruto, al menos no tanto como el que se produjo con las Radeon RX 6000 frente a las Radeon RX 5000.

Si AMD decide centrarse en mejorar el rendimiento en trazado de rayos, tendrá que introducir un rediseño importante a nivel de silicio que le permita contar con todo lo que necesita para acelerar, de una forma más eficiente, toda la carga de trabajo que representa dicha tecnología. Con esto en mente, no me sorprendería ver un conjunto de núcleos especializados en trazado de rayos integrados en las GPUs RDNA 3 con un enfoque más cercano (aunque no igual) al que ha venido adoptando NVIDIA, además de un sistema asíncrono para liberar por completo a los shaders de esta carga de trabajo, y para conseguir una especialización plena.

Por lo que respecta a sus especificaciones, de momento todo parece indicar que la GPU Navi 31/33 contará con hasta 80 CUs, lo que se traduciría en un máximo de 5.120 shaders, los mismos que tiene la Radeon RX 6900 XT. Es un dato muy curioso, ya que refuerza todo lo que os he dicho anteriormente, que las Radeon RX 7000 podrían traer cambios menores en potencia bruta frente a las RX 6000, y que podrían convertirse (casi) en una «generación perdida» para mejorar su posición trabajando con trazado de rayos. Su llegada estaría prevista para la segunda mitad de 2022, y las primeras en llegar serían las soluciones más potentes dentro de la serie Radeon RX 7000, es decir, las Radeon RX 7900 XT y RX 7800/7800 XT.