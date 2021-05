Según fuentes dentro de la cadena de suministros de Taiwán, citadas por DigiTimes, Sony trabaja en una nueva PS5 que contará con un importante rediseño a nivel interno que supondrá el salto a una APU fabricada en proceso de 6 nm. Sí, has leído bien, dicha consola utilizaría un chip con un proceso de fabricación inferior al del modelo actual.

Durante las últimas semanas han ido apareciendo numerosos rumores que decían que Sony estaba considerando lanzar una nueva PS5, una revisión de esta conocida consola que traería un rediseño «importante», entrecomillado porque no había nada claro al respecto.

La información se vio respaldada por los comentarios que hizo el CFO de Sony cuando habló de las ventas de PS5, y es que este ejecutivo dejó caer que no descartaban introducir cambios en la consola que les permitieran superar la escasez de suministros que sufren actualmente, y que afecta a una gran cantidad de componentes.

En su momento no podía ampliar esa información de una manera fiable, así que preferí esperar a contar con nuevos datos, y hoy, por fin, tengo algo interesante que contaros, ese posible salto de Sony a los 6 nm en su nueva PS5. No tenemos detalles, de momento, sobre otros posibles cambios a nivel interno, pero puede que la compañía japonesa aproveche para pulir ciertos detalles del sistema de refrigeración original.

TSMC fabricará el corazón de la nueva PS5

La compañía taiwanesa no solo es un gigante del mundo de los semiconductores, también es uno de los socios más importantes de AMD, y su principal proveedor de chips en proceso de 7 nm. Con esto en mente, es lógico que esta haya sido la elegida para ocuparse de la fabricación de la APU en 6 nm que utilizará esa nueva PS5.

El cambio a un proceso más pequeño se traduce en una serie de ventajas que debemos tener muy claras, incluso a pesar de que, en este caso, hablamos de una evolución pequeña (un nanómetro). Un proceso inferior, suele permitir mejoras en términos de eficiencia y de rendimiento, y también reduce el tamaño de los transistores, lo que hace que el chip ocupe menos espacio en la oblea.

Si ponemos todo lo anterior en contexto, podemos concluir que esa nueva PS5 será más eficiente que el modelo original, y que los 6 nm permitirán a AMD obtener más chips por cada oblea que contrate con TSMC, lo que debería traducirse en un mayor suministro de APUs, y en una mayor cantidad de consolas disponibles.

Todo esto suena muy bien, pero por desgracia TSMC todavía no está listo para iniciar la fase de producción en masa de esos nuevos chips, y todo parece indicar que la nueva PS5 no estará lista hasta algún momento de la segunda mitad de 2022. Esta franja temporal me lleva a pensar que es probable que esa nueva PS5 acabe siendo, en realidad, la PS5 Slim. En teoría, el proceso de 5 nm se habría descartado por ser demasiado costoso. Si esto se confirma, debemos esperar no solo esos cambios a nivel de hardware, sino también un rediseño a nivel externo y un formato mucho más compacto. También podría ser entre 50 y 100 euros más barata.