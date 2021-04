PS5 acumula ya más de 7,8 millones de consolas vendidas

Tras lograr uno de los mejores lanzamientos de consola de su historia, y pese a los enormes problemas de falta de stock que todavía marcan a esta nueva generación, parece que Sony ha conseguido que la PS5 se mantenga con unas ventas realmente positivas, sumando según las cifras oficiales compartidas por la compañía nipona, un total de 7,8 millones de unidades en todo el mundo.

Se trata así de un gran salto desde el anterior dato conocido, que situaba las ventas de esta consola cerca de l0s 4,48 millones de unidades vendidas desde el mes de enero, casi alcanzando a duplicar la cifra en apenas tres meses. Y es que de hecho si bien muchos apuntan que, aun pese a la mala situación, estas ventas son mejores que las que logró la PS4 durante sus primeros meses. Aunque la PS5 todavía está muy lejos de llegara competir con la consola más vendida del mundo.

Durante este último trimestre, Sony también ha seguido comercializando esta consola, que con un millón de ventas adicionales, eleva ya su número de consolas vendidas hasta la fecha hasta los impresionantes 115,9 millones de unidades. Aunque no deja de destacar el importante decrecimiento de su ritmo de ventas, un 28,6% menor al del año anterior.

Sin embargo este no ha sido el único hito alcanzado por la compañía. Y es que una vez más, las ventas de hardware no son lo más importante de cara a los números de PlayStation, que vuelve a demostrarnos que el futuro de la industria pasa por el formato digital y los servicios. Así pues, el número de suscriptores de PlayStation Plus asciende a día de hoy a más de 47,6 millones, un aumento del 14,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, suponiendo las cifras del cuarto trimestre una ganancia operativa total de 342.200 millones de yenes (aproximadamente 2.600 millones), cerrando así un 2020 récord para Sony.

PS5 vs Xbox Series X vs Switch Pro

No deja de sorprender sin embargo que para el primer trimestre de 2021, si bien PS5 haya logrado alzarse de nuevo por delante de las Xbox Series X y Series S, las consolas de nueva generación hayan vendido menos unidades que la actual generación, con una Nintendo Switch que sigue siendo la favorita dentro de los Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Lo que no está claro es si realmente todavía existe cierto escepticismo por parte de los usuarios ante la gran cantidad de noticias negativas alrededor de estas nuevas consolas o si se trata de un tema meramente relacionado con la poca cantidad de consolas disponibles, pero lo que sí parece más seguro es que, si Nintendo logra ajustar lo suficiente el lanzamiento de la Switch Pro como para lograr evitar la actual situación de escasez de componentes, la gran N podría acabar alzándose como la reina de esta nueva generación.