Estados Unidos apoyará la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19. La decisión es histórica y un cambio de rumbo completo desde la negativa de la administración de Trump a una propuesta en tal sentido que el pasado otoño presentaron 100 países encabezados por India y Sudáfrica.

«Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la covid-19 exigen medidas extraordinarias«, ha declarado Katherine Tai, la responsable de comercio de la Administración de Biden, al anunciar su apoyo a una iniciativa que se volverá a presentar en junio en la Organización Mundial del Comercio.

«La Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero con el objetivo de terminar con esta pandemia apoya la exención de esas protecciones», aclara Tai al anunciar que Estados Unidos participará activamente en unas negociaciones que ya se están produciendo y que tiene todos los visos de prosperar a comienzos de junio en la reunión del consejo del organismo.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021