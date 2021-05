Con tan sólo tres días transcurridos, el juicio entre Apple y Epic Games ha comenzado a levantar documentos clasificados de ambas compañías que, lejos del conflicto original, nos están ayudando a conocer la escena completa actual del sector de los videojuegos. Y es que a las «compensaciones» del crossplay de PlayStation, se suman detalles de Microsoft y Xbox como el deseo de Phil Spencer por llevar xCloud a otras consolas, o la pérdida de dinero con la venta de cada consola.

Al igual que ya vimos en el caso de las nuevas PlayStation 5, tal y como se ha visto obligado a confirmar Lori Wright, vicepresidenta de desarrollo de negocio Xbox en Microsoft, la compañía de Redmont nunca ha conseguido beneficios por la venta de una consola Xbox, sino que venden incluso por debajo de los costes de producción, generando pérdidas con cada unidad distribuida.

Sin embargo, parece que esta es la nueva situación habitual en esta industria, con un objetivo final que va más allá de la propia venta del hardware, sustituido hoy en día por la creación de un negocio a largo plazo con la venta de juegos, expansiones y contenidos, accesorios, y sobre todo, los servicios de suscripción como el Xbox Game Pass y Xbox Live Gold, o el recién llegado a Apple xCloud, con los que genera actualmente más de mil millones de dólares en ingresos anuales.

No obstante, estos datos han salido en el juicio de Epic Games por una razón concreta, la comisión de Microsoft sobre los desarrolladores. Y es que la compañía mantiene actualmente una comisión del 30% por cada venta en formato digital, incluyendo los propios títulos, los DLCs, e incluso de las microtransacciones. Un margen que, a expensas de ser juzgado como abusivo o no, vemos repetido en otras plataformas como Steam, Sony, Nintendo o la propia Apple, siendo ya un estándar normalizado dentro de la industria.

"Does Microsoft ever earn a profit on the sale of an Xbox console?» No says Wright. «If Microsoft sells consoles at a loss, why does it keep selling consoles?» Wright responds that the biz model is for a consumer end-to-end experience, and «hardware is critical» for that.

