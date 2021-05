Durante las últimas semanas hemos visto muchos rumores que decían que Battlefield 6 iba a ser un juego exclusivo de la nueva generación de consolas, pero finalmente EA ha confirmado que no será así, y que dicho título llegará también a PS4 y Xbox One. Es perfectamente comprensible, al fin y al cabo ambas consolas aglutinan la mayor parte del mercado actual, y no lanzar Battlefield 6 en dichas plataformas sería, para EA, como tirar piedras contra su propio tejado.

Andrew Wilson, CEO de EA, ha sido el encargado de confirmar que Battlefield 6 estará disponible para ambas generaciones de consolas, y también ha especificado que lo mismo ocurrirá con los nuevos juegos de sus principales franquicias deportivas. Sin embargo, esto no quiere decir que Battlefield 6 no vaya a contar con mejoras exclusivas para aprovechar el potencial de la nueva generación. Según el ejecutivo, han tenido en cuenta, desde el principio, las capacidades de PS5 y Xbox Series S y Series X, lo que significa que la versión para la nueva generación vendrá con mejoras importantes.

En ese sentido, quiero destacar un comentario de Wilson que me pareció especialmente revelador, e importante:

«Y en el caso de Battlefield, lo que podemos hacer con respecto a la cantidad de jugadores que podemos tener en el juego, y con la naturaleza de la destrucción en Battlefield son, verdaderamente, oportunidades para aprovechar la próxima generación de consolas, debido a su mayor capacidad de procesamiento, su mayor cantidad de memoria y su mayor velocidad».

Creo que ese párrafo esconde una declaración de intenciones muy interesante, ya que parece confirmar, de forma implícita, que la versión de Battlefield 6 para la nueva generación de consolas, y para PC, contará con ese sistema de destrucción mejorado del que tanto se había hablado, y puede que también venga con los fenómenos naturales que podrían alterar por completo los escenarios en cuestión de segundos. Esto sería perfectamente viable gracias al SSD.

Battlefield 6 será presentado el 22 de julio en el evento EA Play Live

Sabemos que Battlefield 6 va a llegar en 2021, aunque desconocemos la fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, tras la confirmación del evento EA Play Live, que se celebrará el 22 de julio, podemos dar casi por sentado que la compañía estadounidense aprovechará dicho evento para presentar esta nueva entrega, y es probable que su lanzamiento se acabe produciendo en ese mismo trimestre, es decir, entre agosto y septiembre.

Los requisitos mínimos y recomendados no han trascendido, pero teniendo en cuenta que Battlefield 6 va a ser un juego de transición intergeneracional, estoy seguro de que no distarán mucho de los requisitos de Battlefield V. Está por ver, eso sí, las tecnologías avanzadas que implementará esta nueva entrega, y si será compatible o no con DLSS de NVIDIA. Battlefield V llegó con trazado de rayos y DLSS de primera generación, así que en principio lo más probable es que Battlefield 6 repita ese planteamiento, aunque apostando por DLSS 2.1.

Antes de terminar os recuerdo que EA también confirmó el desarrollo de una versión de Battlefield pensada para dispositivos móviles, cuyo lanzamiento tendrá lugar en algún momento de 2022, y que Battlefield 6 tendrá un modo «Battle Royale» que será, en teoría, totalmente gratuito. EA lo rentabilizará de a través de los clásicos micropagos.