La presentación de Battlefield 6 tendrá lugar, según las últimas informaciones, antes de terminar esta semana. Todavía hay muchas cosas en el aire, pero poco a poco hemos podido ir encajando algunas piezas del puzle que nos dejó el goteo constante de información de las últimas semanas, y ya podemos ofreceros una serie de ideas bastante claras y fiables.

Battlefield 6 estará ambientado, en teoría, en Europa y Asia, se situará en 2030, es decir, en un futuro cercano, tal y como venían apuntando rumores bastante antiguos, y ofrecerá un enfoque mucho más masivo que la entrega anterior, tanto en el modo multijugador, que acogerá batallas de 128 contra 128, como en el modo campaña, que nos llevará a recorrer una gran cantidad de zonas situadas en ambos continentes.

Se espera que el primer vídeo de presentación oficial sea un téaser, y que aterrice en los próximos días, aunque el lanzamiento de Battlefield 6 no se producirá hasta finales de este año. No tenemos una fecha concreta, pero lo más probable es que se acabe yendo a la temporada navideña, es decir, a finales de noviembre o mediados de diciembre.

Podrás jugar a Battlefield 6 gratis, aunque solo en su modo «Battle Royale»

Esta información también la venían apuntando múltiples rumores, y cada vez estamos más convencidos de que podemos darla casi por confirmada. El modo «Battle Royale» de Battlefield 6 se convertirá en el gran rival de Call of Duty Warzone, y se podrá disfrutar sin ningún coste, aunque obviamente estará monetizado a través de micropagos.

Los requisitos de Battlefield 6 no han trascendido, y todavía estamos con la duda de si será un juego exclusivo de la generación actual de consolas, PS5 y Xbox Series X-S, o si llegará también a PS4 y Xbox One, en cuyo caso estaríamos ante un título de transición intergeneracional. En el primer caso, los requisitos mínimos deberían ser más elevados que en el segundo.

Hasta ahora hemos visto informaciones contradictorias que nos impiden inclinarnos a favor de una u otra idea, así que de momento solo podemos decir que ambas posibilidades están abiertas. Un Battlefield 6 exclusivo de la generación actual de consolas debería estar mejor optimizado, y sería capaz de aprovechar de forma óptima procesadores con un alto IPC y un elevado número de núcleos, así como unidades SSD de alto rendimiento y tarjetas gráficas de nueva generación.

Los requisitos de Battlefield 6 todavía no han trascendido

Aún no conocemos el hardware que necesitaremos para poder mover Battlefield 6, pero no te preocupes, si pudiste jugar a Battlefield 5 de forma aceptable, lo más probable es que también puedas jugar a esta nueva entrega. Solo cabría una excepción posible, y es que se confirme como una exclusiva de la generación actual de consolas, es decir, que no llegue a PS4 y Xbox One. Si esto ocurre, puede que su requisitos sean tan altos que los requisitos recomendados de Battlefield 5 se acaben convirtiendo en los requisitos mínimos de Battlefield 6.

Con todo, creo que a partir de un procesador de seis núcleos y doce hilos, 12 GB de RAM y una RTX 2060-GTX 1080 o una Radeon RX 5600-Radeon RX Vega 64 podremos jugarlo sin problemas, con una buena calidad gráfica y una fluidez más que aceptable.

No sabemos si Battlefield 6 contará con trazado de rayos y DLSS 2.0, pero viendo lo ocurrido con Battlefield 5 creo que es bastante probable. Si se confirma será una buena noticia para todos los poseedores de una RTX serie 20 o serie 30, ya que podrán disfrutar de las últimas tecnologías del sector y hacer que esta nueva entrega de la franquicia luzca mejor que nunca, sin renunciar por ello a un buen rendimiento, gracias a la conocida técnica de reconstrucción inteligente de la imagen de NVIDIA.