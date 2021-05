One Xplayer es una máquina de juegos portátil que sigue los pasos de desarrollos como GPD WIN 3 y AYA Neo, pero que eleva el nivel de hardware para ejecutar cualquier juego de PC por potente que sea en un diseño poco mayor que un smartphone.

One Xplayer es un proyecto que cumplió con creces los objetivos propuestos en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo, recaudando un millón de dólares nada más arrancar. Ciertamente son máquinas muy especializadas para un nicho concreto de mercado, pero también queda claro que hay consumidores interesados en ellas.

One Xplayer ¡Vaya máquinón!

One-Notebook es una compañía china especializada en estas computadoras de mano y ya hemos visto algunas tan interesantes como la One Gx1 Pro. Ahora va más allá mejorando algunos apartados que han pedido los usuarios como la pantalla. Si la GPD WIN 3 o AYA Neo apuestan por reducir la resolución para aumentar la autonomía y reducir los precios, One la eleva a 2560 x 1600 píxeles. Teniendo en cuenta que se trata de un panel multitáctil IPS de 8,4 pulgadas, la densidad de píxeles se eleva a 358 ppi.

Su interior brilla también a gran nivel, porque equipa procesadores Intel de undécima generación Tiger Lake, con modelos a elegir entre un Core i5 o el Core i7-1165G7 que con con la gráfica integrada de última generación Iris Xe y 96 unidades de ejecución promete correr cualquier juego de PC que tengas.

Los 16 Gbytes de memoria RAM en todas las configuraciones acompañan, al igual que la capacidad de almacenamiento de 512 GB, 1 y hasta unos increíbles 2 Tbytes en máquinas de este tamaño. Su conectividad también es espectacular, estrenando el nuevo estándar USB 4.0 que no hemos visto todavía en ninguna máquina comercial, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 o altavoces estéreo.

Como controlador de juego, no faltan joysticks y botones lineales que se inspiran en el de Xbox, un buen espejo donde mirarse porque el de Microsoft es de lo mejor del mercado.

One Xplayer entrará en producción en masa en junio y se espera que el primer lote se envíe entre junio y julio. Preinstala Windows 10 y como estarás sospechando su precio no es económico y la configuración base se eleva a 899 dólares. A cambio, te llevas la que probablemente sea la máquina de juegos portátil más avanzada del mercado. No tiene los juegos de una Nintendo Switch, pero puede ejecutar todos los disponibles para PC.