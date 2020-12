One Gx1 Pro, la consola portátil más avanzada del mercado

One Gx1 Pro es la nueva máquina que acaba de presentar la firma china One-Notebook. Se trata de una nueva versión de su consola que pasa por ser la máquina de juegos portátil más potente del mercado, con permiso de la oferta de GPD, otro compañía que tiene en catálogo modelos similares como Win Max y Win 3.

Ciertamente son máquinas muy especializadas para un nicho concreto de mercado. Consolas portátiles (o si lo prefieres un netbook con gamepads) que no son fáciles de vender cuando la misma Sony salió hace años de este negocio y la misma Nintendo diseñó la Switch para funcionar también como portátil ante la enorme caída de ventas de sus 3DS, que han terminado descontinuadas ante la fuerza del smartphone para el juego en movilidad.

One Gx1 Pro es otra cosa y promete jugar a títulos PC Windows a un nivel aceptable, incluso con los triple-A. Claramente inspirado en los portátiles para juegos Alienware Area 51m, dispone de un LED de longitud completa en la parte posterior. Bastante portátil, mide 17,3 mm de largo, 13,6 mm de ancho y 2,1 cm de grosor y contiene el peso en 623 gramos.

Tiene su base en una pantalla de 7 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 1920 × 1200 píxeles y soporte multitáctil con 10 puntos de contacto. En su interior, las novedades pasan por el uso de la arquitectura Tiger Lake, la más avanzada de Intel hasta la fecha y en concreto con una CPU Core i7-1160G7 que ofrece cuatro núcleos y ocho hilos con frecuencia de hasta 4,4 GHz y una GPU Intel Xe de última generación.

Cuenta con 16 Gbytes de memoria LPDDR4X-4266 y una SSD PCie de 512 Gbytes. Nada mal para una máquina de 7 pulgadas que cuenta con doble batería de 6.000 mAh cada una para mantenerla en funcionamiento.

Su conectividad también brilla con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y dos puertos Thunderbolt 4 con ancho de banda de 40 Gbps que permite amplias posibilidades. También dispone de puertos USB 3.0, salida de vídeo micro HDMI, auriculares de 3,5 mm y soportes para tarjetas microSD. Por tener, tiene hasta una ranura para tarjetas SIM por si quieres añadir compatibilidad con redes de banda ancha móviles. Y por supuesto sus gamepads que se acoplan a los laterales.

Especificaciones One Gx1 Pro

Sistema operativo Windows 10 Pantalla Pantalla LCD multitáctil de 7 pulgadas Resolución 1920 × 1200 píxeles Procesador Intel Core i7-1160G7 Memoria 16 GB LPDDR4X-4266 Almacenamiento SSD PCIe 512 GB Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, SIM, microSD, micro HDMI Batería 12.000 mAh (2 baterías) Dimensiones 17,3 mm x 13,6 mm x 2,1 cm Batería 623 gramos

En el momento de escribir este artículo, el precio no ha sido confirmado, pero el modelo anterior (no PRO) con CPU i5-10210Y se vendió al cambio por unos 840 dólares. No esperamos que el nuevo modelo sea más económico, pero tiene una pinta estupenda esta One Gx1 Pro.