No os voy a mentir, en más de una ocasión me he preguntando cuál ha sido el peor juego que he comprado en todos mis años como amante de los videojuegos, y la verdad es que en más de una ocasión he llegado a conclusiones enfrentadas. Esto tiene una explicación, y es que la nostalgia es capaz engañarnos, y de hacernos creer que aquella experiencia tan terrible con un juego no fue, en realidad, tan mala.

El peor juego que me han regalado fue uno de esos cartuchos piratas para la NES de Nintendo que tuvieron un gran éxito en el mercado español, hace ya muchos años, y que decían incluir más de 100 juegos. En mi caso, recuerdo que el cartucho decía «161 games in 1», pero la verdad es que solo incluía diez juegos diferentes, y se limitaba a repetirlos con nombres distintos. En algunos casos introducía modificaciones menores, pero seguía siendo el mismo juego. Para colmo de males, los juegos eran de la primera época de la NES, y no me terminaron de gustar.

Si me ciño de forma estricta a la pregunta, el peor juego que yo he comprado con mi propio dinero fue, sin ninguna duda, Mortal Kombat para Master System II. Este juego llegó al mercado en una época en la que nuestra única fuente de información eran las revistas de videojuegos. Cuando vi las primeras imágenes de la versión de este juego para la consola de 8 bits de SEGA me sentí entusiasmado, ya que la calidad gráfica rayaba a un gran nivel, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema, y hasta se habían mantenido el modo sangriento y los «fatalities».

Mortal Kombat para Master System II, ¿por qué es el peor juego que he comprado?

En imágenes fijas y sin movimiento, Mortal Kombat para Master System II no lucía nada mal, pero en movimiento era un auténtico desastre. El plantel de luchadores se había recortado (Kano quedó fuera), la banda sonora era tremendamente mala, los efectos de sonido resultaban todavía peores, solo mantuvo dos escenarios, Goro era enano y las animaciones se habían visto tan limitadas que la jugabilidad era horrible.

Sí, el modo sangriento se mantuvo, y los «fatalities» no estaban nada mal, pero en sí, el juego era un auténtico desastre. Para ilustrarlo un poco, os dejo un vídeo con un recorrido completo por todos los combates que ofrecía el juego, incluyendo los «endurance», en los que debíamos vencer a dos enemigos con una sola barra de vida.

A pesar de mi mala experiencia, decidí darle una oportunidad a Mortal Kombat II, también en su versión para Master System II, y la verdad es que quedé gratamente sorprendido. El juego mantenía algunas de las limitaciones de la primera entrega, incluyendo el recorte de personajes jugables, y solo ofrecía dos escenarios, pero todo lo demás había mejorado, desde las animaciones hasta la música, los efectos de sonido y el modo «gore». Ya no tenías esa sensación de que el juego iba por un lado y la música por otro, y era mucho más divertido. No era perfecto, pero comparado con el primero, representó un importante avance.

Con todo, no fue el juego que más me decepcionó por cuestión de expectativas, como os conté en este artículo, ese fue Masters of Combat. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el peor juego que habéis comprado? Los comentarios son vuestros.