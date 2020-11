Si eres un jugón empedernido, estoy seguro de que habrás tenido la desgracia de llevarte muchas sorpresas desagradables a lo largo de los años, ¿pero cuál ha sido el juego que más te ha decepcionado? Esa es la pregunta que os dejamos esta semana, y sí, solo vale elegir uno. Es muy complicado, pero ahí es donde está la gracia, en elegir a un «vencedor», al juego que, para vosotros, ha sido el más decepcionante de la historia.

Me gustaría que enfocases esta pregunta de una manera personal, es decir, que elijas el juego que más te ha decepcionado partiendo de una idea muy sencilla: aquel que esperabas con muchas ganas y que, cuanto lo tuviste en tus manos, desearías no haberlo comprado. Sí, ese título por el que «morías» y que al empezar a jugarlo te dieron ganas de devolverlo al instante.

Como siempre empiezo mojándome yo. En mi caso, el juego que más me ha decepcionado fue Masters of Combat, de Master System II. Cuando salió este juego, la consola de 8 bits de SEGA se encontraba ya en su fase final de ciclo de vida, lo que significa que fue un título tardío que llegó en un momento en el que dicho sistema había explotado hasta la saciedad, y que ya no presentaba ningún secreto para los desarrolladores.

¿Por qué Masters of Combat ha sido el juego que más me ha decepcionado?

Pues porque tenía unas expectativas enormes que se habían disparado aún más por culpa de algunos medios especializados de la época, que hicieron, valoraciones infladas (en positivo) de dicho juego. En sentido estricto, Masters of Combat no es un mal juego, pero tampoco es nada del otro jueves, y desde luego no merecía las 7.000 pesetas que pagué en su momento (unos 42 euros).

Era un juego de lucha al que algunos llegaron a calificar como «un Street Fighter 2» para 8 bits. Estos comentarios, unidos a la buena calidad gráfica que mostraba en las imágenes y a la inocencia de mi niñez, me hicieron olvidarme de un problema enorme que hoy habría viso a leguas: solo tenía cuatro personajes jugables (cinco en total con el jefe final). Un juego de lucha con solo cuatro personajes aburre muy pronto, y más si se trata de un título «sin alma», con unas mecánicas muy pobres y una banda sonora aburrida (con la única excepción del tema del ninja, que medio se salva).

Esperaba mucho de Masters of Combat, y al final se convirtió en el juego que más me ha decepcionado. Lo jugué unas cuantas veces, pero al final acabé volviendo a otros títulos como Mortal Kombat II, que estaba muy por encima de aquél, ya que contaba con ocho personajes jugables (doce en total si añadimos a Kintaro, Shao Kahn, Smoke y Jade, y tres escenarios diferentes).

Durante mis más de treinta años jugando a videojuegos me han defraudado muchos títulos, pero tengo un especial recuerdo de Masters of Combat por todo lo que esperaba de él, por lo que me costó ahorrar esas 7.000 pesetas y por el chasco que me llevé nada más conectarlo a mi Master System II y empezar a jugar. Hoy es una pieza de coleccionista muy buscada, pero más por lo limitada que fue su distribución que su calidad real. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el juego que más te ha decepcionado? Los comentarios son vuestros.