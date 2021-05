Con los VIRTUOSO RGB Wireless XT, Corsair refuerza su catálogo de auriculares para gaming, con un modelo que, si bien está especialmente dirigido a ese segmento concreto del mercado, por sus prestaciones también es una excelente opción para otros muchos usos. Y esto ya plantea una importante ventaja, y es que nos evita la necesidad, que sí que he visto en otros casos, de tener que contar con unos auriculares para jugar y otros para el resto de usos.

Con varias opciones de conectividad, uno de los puntos fuertes de estos VIRTUOSO RGB Wireless XT es, sin duda, su compatibilidad. Y es que ya sea de manera inalámbrica o por cable, es posible emplearlos con PC, PS5/PS4 (con cable o inalámbrica), Xbox Series X y Series S (solo conexión por cable), Switch, móviles y demás dispositivos. Para ofrecer esa conectividad, por el lado inalámbrico se apoyan en SLIPSTREAM WIRELESS, que proporciona una señal de 24 bits/48 kHz a 3 milisegundos, y con Bluetooth mediante el códec Qualcomm aptX HD, para conseguir conexiones inalámbricas duales simultáneas.

Si conectamos los VIRTUOSO RGB Wireless XT mediante conexión USB, podremos incrementar la calidad de la señal hasta 24 bits/96 kHz, mientras que la conexión mediante jack de 3,5 milímetros ofrece el ancho de banda necesario para cualquier señal HiFi, además de ofrecer una compatibilidad prácticamente universal, pues hablamos del estándar más empleado, aún a día de hoy, para conexiones de audio.

En el interior interior de los los VIRTUOSO RGB Wireless XT encontraremos sendos controladores de neodimio de 50 milímetros de alta densidad, que permiten reproducir frecuencias en el rango comprendido entre los 20 y los 40.000 kilohercios con una tolerancia de +/- 1 decibelio. Además son compatibles con Dolby Atmos, algo a lo que se le podrá sacar partido tanto en los juegos con esquemas de sonido tridimensional, como en la reproducción de contenidos que también empleen este tipo de sonido posicional.

Con un diseño bastante sobrio, los los VIRTUOSO RGB Wireless XT cuentan con una diadema de aluminio acolchada y, para ofrecer una experiencia de uso cómoda incluso en periodos largos de tiempo, las almohadillas que emplea han sido construidas con espuma viscoelástica premium. Además, su batería proporciona una autonomía, para uso sin cables, de hasta 15 horas. Además, tanto si utilizamos cable como si no, podremos gestionarlos de manera inalámbrica a través de su app. Y, por supuesto, como su propio nombre indica cuentan con iluminación RGB, que se puede gestionar de manera autónoma o mediante iCUE.

Un aspecto al que algunos fabricantes no prestan demasiada importancia es el micrófono, pero no es ese el caso de estos VIRTUOSO RGB Wireless XT. Cuentan con un micrófono omnidireccional de rango amplio y frecuencia dinámica (hasta 10.000 hercios) que puede ser empleado no solo para jugar online, sino también para realizar streaming de videojuegos en plataformas como Twitch. Y por si te lo estás preguntando, sí, el micrófono se puede desconectar para emplearlos como auriculares estándar.

Los CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless XT inicialmente solo están disponibles en la tienda web de Corsair, y su precio es de 269,99 dólares. Más información: Corsair.