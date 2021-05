El volumen de información sobre la hipotética Nintendo Switch Pro que se está produciendo estas últimas semanas es, entre otras cosas, una muestra más del gusto que tiene la tecnológica japonesa por nadar contracorriente en determinados aspectos. Y es que si Microsoft y Sony escogieron las navidades del año pasado para librar la gran guerra de la nueva generación, Nintendo una vez más se negó a entrar en esa misma arena, y es ahora, seis meses después y con el verano a las puertas, cuando podría estar cerca de sorprendernos con la nueva generación de su, sin duda, original consola.

Y es que, cuando su generación actual todavía sigue reportando muchas alegrías a las cuentas de la compañía, ayer mismo nos llegaron rumores que apuntan a que su evolución, la Nintendo Switch Pro, que también podría llamarse Nintendo Switch XL, apunta a debutar en el mercado el próximo mes de septiembre. Y hoy, según hemos sabido el usuario Alphabeat de Twitter, un error cometido por alguien en Amazon México habría servido para confirmar, por unos minutos, los inminentes planes por parte de la empresa nipona.

Durante unos minutos, en la versión mexicana de Amazon, se ha listado un ítem denominado «New Nintendo Switch Pro», de la marca Nintendo y adscrito a la plataforma Nintendo Switch. No hay que ser un gran detective para llegar a la conclusión de que algún responsable estaba dando de alta la futura consola en el catálogo de la tienda y, por error, ha permitido que la visibilidad del mismo fuera pública. Minutos después la Nintendo Switch Pro se ha retirado del catálogo (o al menos se ha ocultado), pero Alphabeat ha tenido tiempo de hacer una captura de pantalla que ha compartido en la red social.

Aunque nos queda la duda sobre qué ha impulsado a Amazon México a incluir la futura Nintendo Switch Pro en su catálogo, se hace raro imaginar que el gigante del comercio electrónico confeccione su lista de productos en base a rumores y suposiciones. Más bien, aunque evidentemente esto es solo una suposición, lo más sensato es pensar que la tienda online ya cuenta con algún tipo de confirmación por parte de Nintendo y que, en consecuencia, ya han comenzado a preparar la presencia de la Nintendo Switch Pro en la plataforma.

Desafortunadamente, la página de producto que se ha publicado por error no incluía información sobre la consola, por lo que de momento nos tenemos que mantener en las especulaciones sobre lo que encontraremos en el interior de la consola y, de momento, el rumor más consistente es el que indica que contará con una pantalla construida sobre un panel OLED de siete pulgadas producido por Samsung, y que será el salto de Nintendo a la resolución 4K al conectarla a televisores compatibles con esta resolución.

Para ofrecer esa calidad de imagen, la Nintendo Pro Switch Pro contaría con una GPU diseñada por NVIDIA que, como no podría ser de otra manera, contaría con DLSS 2.0. Y esto no es algo que debamos tomar a la ligera, pues la posibilidad (por la vía de la retrocompatibilidad) de recuperar juegos de versiones anteriores y aprovechar el reescalado del hardware de NVIDIA para poder recuperarlos en televisor a una resolución 4K es, o al menos a mi me lo parece, uno de los principales atractivos de la futura Nintendo Switch Pro.

De momento no cabe esperar, eso sí, confirmación ni por parte de Nintendo ni, menos aún, por parte de Amazon, que bastante ha hecho ya publicando accidentalmente la próxima Nintendo Switch Pro. Y es que este tipo de confirmaciones no intencionadas se han convertido, con los años, en una fuente muy fiable para confirmar que un producto más o menos esperado se comercializará próximamente.