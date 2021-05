NVIDIA y AMD renovaron su catálogo de tarjetas gráficas el año pasado con las GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000, dos generaciones que utilizan arquitecturas muy distintas, y que ofrecen un valor claramente diferenciado, pero que al mismo tiempo mantienen un alto grado de competitividad entre sí.

Sé que la explosión de las criptodivisas, y el drenaje de stock que se ha producido en el mercado de las tarjetas gráficas, ha llegado a un nivel insostenible, y que esto ha impedido a muchos usuarios comprar una tarjeta gráfica. Espero que la situación empiece a mejorar a finales de este año, pero en cualquier caso tened paciencia, ya que es muy probable que la cosa no empiece a normalizarse de verdad hasta mediados de 2022, salvo que se produzca un pinchazo extremo en el sector de las criptodivisas.

Volviendo a las GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000, NVIDIA partió de la base que sentó con las RTX 20, fue capaz de mejorar enormemente el rendimiento tanto en trazado de rayos como en rasterización y mantuvo el DLSS como uno de los valores más importantes de esta generación. Por su parte, AMD afinó la base que había afianzado con la arquitectura RDNA 2 e introdujo novedades importantes, como la caché infinita, que unidas a un aumento de frecuencias notable se tradujeron en un incremento gigantesco del rendimiento en rasterización. También dio el salto al trazado de rayos, pero de una forma más modesta que NVIDIA.

¿GeForce RTX 30 o Radeon RX 6000? Ahora mismo, lo tengo claro

AMD ha conseguido un salto enorme en términos de rendimiento en rasterización, eso no admite discusión. Gracias a ello, las Radeon RX 6000 no solo logran competir con las GeForce RTX 30 de NVIDIA, sino que además las superan en algunas pruebas. Sin embargo, tras probar varios modelos de ambas generaciones, tengo claro que, ahora mismo, los de verde llevan la delantera.

En efecto, creo que NVIDIA ha ganado esta generación con las GeForce RTX 30 porque no se limitan a ofrecer un buen rendimiento en rasterización, también han representado un avance importante trabajando con trazado de rayos, y gracias al DLSS pueden llegar a triplicar el rendimiento de las Radeon RX 6000 en ciertos juegos. Hasta que AMD no presente una alternativa clara, y competitiva, al DLSS, mi decisión no cambiará.

Con todo, esto no cambia el hecho de que AMD ha hecho un excelente trabajo con las Radeon RX 6000. No es nada fácil conseguir, en una renovación generacional, ese incremento del rendimiento bruto e introducir al mismos tiempo hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos. Muchos, entre los que me incluyo, creíamos que la compañía de Sunnyvale solo iba a poder llegar al nivel de la RTX 3070 con las RX 6000, y al final nos hemos llevado toda una sorpresa. Qué puedo decir, me alegré mucho, ya que al final la competencia es buena para todos.

Ahora os toca a vosotros, ¿GeForce RTX 30 o Radeon RX 6000, quién ha ganado la «guerra» en esta generación y por qué? Los comentarios son vuestros, nos leemos.